'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng

Sao quốc tế 03/07/2023 16:35

Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến đóng chính là dự án truyền hình được bàn luận nhiều nhất lên sóng trong năm 2023.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy là dự án truyền hình đánh dấu cú bắt tay giữa “đỉnh lưu lượng” Tiêu Chiến và diễn viên thực lực Lý Thấm

Mới đây, hệ thống Douban - trang đánh giá chất lượng phim ảnh uy tín xứ Trung, hiển thị điểm của dự án là 7.5 với nhiều bình luận tích cực. Cụ thể, sau thời gian ngắn kết thúc, Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã mở điểm Douban 7.5 với hơn 250.000 lượt đánh giá.

'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 1

Thời điểm lên sóng, phim nhận được đánh giá tích cực của khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, cùng diễn xuất ấn tượng của dàn cast. Các thành tích, số liệu mà phim đạt được cũng ở mức ổn áp, khi lên sóng trên đài CCTV8, dự án này cũng ghi nhận tỷ suất người xem khá cao. 

Do đó, thông tin phim mở Douban với điểm số 7.5 nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng đây là số điểm không tệ, nhưng chưa tương xứng với chất lượng của dự án. Bởi họ nhận thấy, phim xứng đáng nhận được điểm đánh giá cao hơn. 

'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 2'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 3

Phim do đạo diễn Phó Ninh cầm trịch, quy tụ sự tham gia diễn xuất của dàn cast thực lực của màn ảnh: Tiêu Chiến, Lý Thấm, Lưu Nhuế Lân, Tào Phỉ Nhiên, Triệu Hân,... Vùng Biển Trong Mơ Ấy lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1970, xoay quanh hành trình trưởng thành, theo đuổi đam mê của một nhóm bạn trẻ. Phim cài cắm nhiều thông điệp chữa lành, cùng các bài học cuộc sống đáng để chiêm nghiệm. 

'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 4

 

Hiện, Tiêu Chiến đang "làm mưa làm gió" với Ngọc Cốt Dao, đóng cùng Nhậm Mẫn. Phim vừa lên sóng đã lập thành tích "khủng", xứng đáng với đỉnh lưu danh xứng với thực như Tiêu Chiến.

Phim của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức lên sóng vào 2/7, nguy cơ đụng độ với Tiêu Chiến

Phim của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức lên sóng vào 2/7, nguy cơ đụng độ với Tiêu Chiến

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, phim “Trần duyên” do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính sẽ lên sóng ngày 2/7.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ sao châu á Lý Thấm Vùng Biển Trong Mơ Ấy

TIN LIÊN QUAN

Phim của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức lên sóng vào 2/7, nguy cơ đụng độ với Tiêu Chiến

Phim của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức lên sóng vào 2/7, nguy cơ đụng độ với Tiêu Chiến

Lý do dân tình tiếc nuối khi Tiêu Chiến vắng mặt trong dự án 'Khánh dư niên 2'

Lý do dân tình tiếc nuối khi Tiêu Chiến vắng mặt trong dự án 'Khánh dư niên 2'

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'

Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 26 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 26 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu