'Làm mưa làm gió' trên màn ảnh trong năm 2023, phim của Tiêu Chiến mở điểm Douban vẫn thấp hơn kỳ vọng

Mới đây, hệ thống Douban - trang đánh giá chất lượng phim ảnh uy tín xứ Trung, hiển thị điểm của dự án là 7.5 với nhiều bình luận tích cực. Cụ thể, sau thời gian ngắn kết thúc, Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã mở điểm Douban 7.5 với hơn 250.000 lượt đánh giá.

Thời điểm lên sóng, phim nhận được đánh giá tích cực của khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, cùng diễn xuất ấn tượng của dàn cast. Các thành tích, số liệu mà phim đạt được cũng ở mức ổn áp, khi lên sóng trên đài CCTV8, dự án này cũng ghi nhận tỷ suất người xem khá cao.

Do đó, thông tin phim mở Douban với điểm số 7.5 nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng đây là số điểm không tệ, nhưng chưa tương xứng với chất lượng của dự án. Bởi họ nhận thấy, phim xứng đáng nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Phim do đạo diễn Phó Ninh cầm trịch, quy tụ sự tham gia diễn xuất của dàn cast thực lực của màn ảnh: Tiêu Chiến, Lý Thấm, Lưu Nhuế Lân, Tào Phỉ Nhiên, Triệu Hân,... Vùng Biển Trong Mơ Ấy lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1970, xoay quanh hành trình trưởng thành, theo đuổi đam mê của một nhóm bạn trẻ. Phim cài cắm nhiều thông điệp chữa lành, cùng các bài học cuộc sống đáng để chiêm nghiệm.

Hiện, Tiêu Chiến đang "làm mưa làm gió" với Ngọc Cốt Dao, đóng cùng Nhậm Mẫn. Phim vừa lên sóng đã lập thành tích "khủng", xứng đáng với đỉnh lưu danh xứng với thực như Tiêu Chiến.