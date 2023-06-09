Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'

"Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn hiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi chưa thể phát sóng dù tác phẩm này lập nhiều thành tích.

Cho đến hiện tại "Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn vẫn gặp nhiều khó khăn khi chưa thể phát sóng dù tác phẩm này lập nhiều thành tích. Phim là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim. Tính đến ngày 8/6, sau gần 2 năm kể từ khi đóng máy vào tháng 8/2021, "Ngọc cốt dao" gây chú ý khi đạt 5 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent Video. Điều này cho thấy, tác phẩm nhận được sự kì vọng rất lớn từ khán giả, dù cho hiện tại vẫn chưa công bố lịch phát sóng chính thức.

Bên cạnh đó, hiện tại, Tiêu Chiến hiện đang cho thấy phong độ ổn định với tác phẩm "Where dreams begin" (Vùng biển trong mơ), đóng cùng Lý Thấm. Tỉ suất người xem của phim được ghi nhận trong tập 13 và 14 trên CCTV8 (Trung Quốc) đạt 1,3423%, trong khi trên Datawin (chỉ số thịnh vượng/độ thảo luận), phim đứng top 1.

Phim nhận được lời khen khi kể câu chuyện về sự trưởng thành của những thanh niên sống ở thập niên 1970. Tuổi trẻ của họ bắt đầu từ Thập Sát Hải ở Bắc Kinh, cũng là nơi tạo ra những biến đổi trong cuộc đời mỗi người. Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai Tiêu Xuân Sinh và có kĩ năng diễn xuất ổn định. Đài từ của nam diễn viên cũng được khen tự nhiên. "Ngọc cốt dao" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của tác giả Thương Nguyệt. Chuyện phim xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Nếu như thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn thì quận chúa Chu Nhan là người nhiệt tình, thuần khiết. Do nhiều hoàn cảnh, họ đồng hành cùng nhau trong 3 năm với tư cách thầy trò. Nhờ có Chu Nhan, cuộc sống có phần nghiêm túc và cứng nhức của Thời Ảnh trở nên sinh động và hoàn thiện hơn. Sau cùng, họ trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm của nhau.

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn Cơ quan kiểm duyệt phim ảnh Hoa ngữ có phần khắt khe hơn trong thời gian qua. Đặc biệt, với những tác phẩm có ngôi sao dính ồn ào càng khó lên sóng.

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