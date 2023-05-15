Tiêu Chiến tái xuất với loạt dự án mới mặc cho Ngọc cốt dao vẫn 'đang kiểm duyệt'

Về phần Tiêu Chiến, dẫu anh có nhan sắc thanh tú hợp mắt nhiều fan hâm mộ, nhưng nhiều khán giả cho rằng ngoại hình anh quá thông minh, lạnh lợi, thậm chí hơi sắc xảo để vào vai thiếu niên Quách Tĩnh ngây ngô, chân thành, chính trực và nghĩa hiệp. Thêm vào đó, thất bại ở phim điện ảnh Tru Tiên năm nào càng làm nhiều người xem khó tin tưởng vào năng lực nghiệp vụ diễn xuất của idol đi đóng phim tay ngang này.

"Phong Nguyệt Bất Tương Quan" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang có kế hoạch bấm máy. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt kiêu hãnh và máu lửa trên chiến trường, đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại khiến gia đình phải chịu sự bất công. Sau đó, cô đến vùng đất khác với cái tên Quan Phong Nguyệt, xây dựng nơi tái định cư cho những người bị chiến tranh tàn phá...

Việc Tiêu Chiến trở lại với nhiều dự án phim ảnh được khán giả mong chờ. Tuy nhiên, một điều khiến người hâm mộ lo lắng vì cho đến hiện tại "Ngọc cốt dao". Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4.5 triệu cho đến hiện tại.

Chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan trong phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view dù chưa lên sóng. Điều này dự báo "Ngọc cốt dao" có thể sẽ trở thành bom tấn truyền hình trong năm 2023 nếu được phát sóng.