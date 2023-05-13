Tiêu Chiến công khai 'yêu đương' với Lý Thấm để 'đối đầu' với 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lộ Tư?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm có lịch dự kiến phát sóng từ 21/5 trên giờ vàng của CCTV8. Nếu thông tin này được ‘chốt đơn’ chính thức, có khả năng Tiêu Chiến và ‘tình cũ màn ảnh’ Triệu Lộ Tư sẽ đối đầu nhau trên cuộc chiến phim ảnh tháng 5. Được biết, dự án Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư cũng vừa công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 14/5 tới.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Còn với Lý Thấm - nữ diễn viên vừa sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng chắc chắn sẽ giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón.