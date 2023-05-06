'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu

Sao quốc tế 06/05/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của 'chị gái' Tiêu Chiến với nhan sắc 'một chín một mười' với nữ chính Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu.

Dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) kể từ khi khai máy đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì những hình ảnh cực kỳ xinh đẹp của Tống Tổ Nhi được leak ra khiến kinh động ánh nhìn mà còn thu hút bởi dàn sao nữ có nhan sắc xinh đẹp rạng ngời.

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của nhân vật Tô Nga Hoàng do nữ diễn viên Tuyên Lộ đóng. Trong bộ trang phục vàng được thiết kế tỉ mỉ, cô nàng nổi bật với nhan sắc xinh đẹp vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần diễm lệ. So với các đàn em như Tống Tổ Nhi vai Tiểu Kiều hay Khổng Tuyết Nhi vai Trịnh Sở Ngọc, Tô Nga Hoàng của Tuyên Lộ nổi bật chẳng kém.

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 2'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 3'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 4

Từng đảm nhận qua không ít vai chính, phụ lớn nhỏ trong các bộ phim đình đám nhưng vì tính cách quá hiền lành, trầm tĩnh mà Tuyên Lộ đã phải mất tận 11 năm mới có thể khiến mọi người chú ý nhờ danh xưng 'a tỷ quốc dân' từ vai diễn Giang Yếm Ly trong phim Trần Tình Lệnh (2019), hợp tác cùng Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác.

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 5'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 6

Trong Cbiz, rất nhiều người đều phải từng bước một đi lên, rất ít ai ngay từ những ngày đầu đã nhận được vai chính và lại càng hiếm có ai mới đóng phim 1,2 năm đã nổi đình nổi đám. Tuyên Lộ cũng như số đông đó, thậm chí số năm 'làm nền' của cô còn dài đăng đẳng, khiến ai nhìn lại cũng thấy xót xa.

'Chị gái' Tiêu Chiến lộ diện với nhan sắc 'một chín một mười' với Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu - Ảnh 7

Tái xuất với Chiết Yêu lần này, tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Tuyên Lộ lại được kỳ vọng rất nhiều. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, ‘a tỷ’ của Tiêu Chiến còn được đánh giá là có diễn xuất tốt. Chính vì thế, dân tình đang vô cùng mong đợi vai diễn Tô Nga Hoàng của Tuyên Lộ trong Chiết Yêu.

 

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