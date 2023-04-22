Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Tống Tổ Nhi gây phẫn nộ khi bị phát hiện khi tham gia cùng lúc 2 bộ phim. Theo đó, cô nàng bị phát hiện đang quay bộ phim Chế Tạo Gian Nan cùng Trương Tân Thành. Đây là dự án lớn, do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất nên Tống Tổ Nhi đã bỏ đoàn phim Chiết Yêu để tham gia.

Theo đó, nam chính Lưu Vũ Ninh của bộ phim Chiết Yêu từng cho biết đến cuối tháng 5/2023 thì đoàn phim mới hoàn thành hết các cảnh quay và đóng máy. Tuy nhiên, những hình ảnh trong Chế Tạo Gian Nan lại cho thấy nữ chính Tống Tổ Nhi đã bắt đầu làm việc trong đoàn phim của họ từ cuối tháng 4. Điều này làm dấy lên nghi vấn Tống Tổ Nhi ‘một chân 2 thuyền’ đóng hai phim cùng lúc.

Được biết, hai bộ phim đều có hoàn cảnh nhân vật ở 2 thời đại khác nhau, một bên cổ trang, một bên hiện đại. Chính vì thế, Tống Tổ Nhi được cho là không thể đảm bảo sẽ diễn xuất tốt hai nhân vật có đặc điểm khác hoàn toàn nhau, làm ảnh hưởng tới chất lượng của dự án.

Điều đáng chê trách là đoàn phim Chiết Yêu phải di chuyển bối cảnh từ Hoành Điếm sang Tượng Sơn để cô nàng thuận tiện việc quay phim. Theo đó, Chế Tạo Gian Nan có nội dung về cuộc chiến thương trường, bối cảnh hiện đại được quay ở Tượng Sơn, còn phim Chiết Yêu là phim cổ trang được quay tại Hoành Điếm. Chuyển bối cảnh thuận tiện cho nữ chính Tống Tổ Nhi nhưng lại khiến nữ phụ Khổng Tuyết Nhi phải hủy bỏ một chương trình tạp kỹ để phù hợp với lịch quay mới.

Nhiều khán giả cho rằng hành động quay hai phim cùng một lúc của Tống Tổ Nhi như là một cú ‘tự vả’ của cô nàng, trái với tinh thần chuyên nghiệp mà cô từng thể hiện trong quá khứ. Trước đó, Tống Tổ Nhi đã từng từ bỏ dự án Toàn Chức Cao Thủ để tập trung quay Cửu Châu Phiêu Miểu Lục. Thời điểm đó, Tống Tổ Nhi còn được khen ngợi có tâm với vai diễn.

Bên cạnh đó, khán giả còn cho rằng, khi tham gia dự án Chiết Yêu, các tạo hình trong phim của cô đều được khán giả đón nhận, khen ngợi. Tuy nhiên, hành động quay hai phim một lúc khiến danh tiếng của cô nàng cũng như nhiệt phim lên sóng sắp tới có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.