Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được?

Sao quốc tế 22/04/2023 10:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Tống Tổ Nhi gây phẫn nộ khi bị phát hiện làm một việc ảnh hưởng đến đoàn phim Chiết Yêu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Tống Tổ Nhi gây phẫn nộ khi bị phát hiện khi tham gia cùng lúc 2 bộ phim. Theo đó, cô nàng bị phát hiện đang quay bộ phim Chế Tạo Gian Nan cùng Trương Tân Thành. Đây là dự án lớn, do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất nên Tống Tổ Nhi đã bỏ đoàn phim Chiết Yêu để tham gia.

Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 1Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 2

Theo đó, nam chính Lưu Vũ Ninh của bộ phim Chiết Yêu từng cho biết đến cuối tháng 5/2023 thì đoàn phim mới hoàn thành hết các cảnh quay và đóng máy. Tuy nhiên, những hình ảnh trong Chế Tạo Gian Nan lại cho thấy nữ chính Tống Tổ Nhi đã bắt đầu làm việc trong đoàn phim của họ từ cuối tháng 4. Điều này làm dấy lên nghi vấn Tống Tổ Nhi ‘một chân 2 thuyền’ đóng hai phim cùng lúc.

Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 3

Được biết, hai bộ phim đều có hoàn cảnh nhân vật ở 2 thời đại khác nhau, một bên cổ trang, một bên hiện đại. Chính vì thế, Tống Tổ Nhi được cho là không thể đảm bảo sẽ diễn xuất tốt hai nhân vật có đặc điểm khác hoàn toàn nhau, làm ảnh hưởng tới chất lượng của dự án.

Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 4

Điều đáng chê trách là đoàn phim Chiết Yêu phải di chuyển bối cảnh từ Hoành Điếm sang Tượng Sơn để cô nàng thuận tiện việc quay phim. Theo đó, Chế Tạo Gian Nan có nội dung về cuộc chiến thương trường, bối cảnh hiện đại được quay ở Tượng Sơn, còn phim Chiết Yêu là phim cổ trang được quay tại Hoành Điếm. Chuyển bối cảnh thuận tiện cho nữ chính Tống Tổ Nhi nhưng lại khiến nữ phụ Khổng Tuyết Nhi phải hủy bỏ một chương trình tạp kỹ để phù hợp với lịch quay mới.

Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 5

Nhiều khán giả cho rằng hành động quay hai phim cùng một lúc của Tống Tổ Nhi như là một cú ‘tự vả’ của cô nàng, trái với tinh thần chuyên nghiệp mà cô từng thể hiện trong quá khứ. Trước đó, Tống Tổ Nhi đã từng từ bỏ dự án Toàn Chức Cao Thủ để tập trung quay Cửu Châu Phiêu Miểu Lục. Thời điểm đó, Tống Tổ Nhi còn được khen ngợi có tâm với vai diễn.

Dù được khen hết lời về nhan sắc 'động lòng người' trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi lại 'dám' làm một việc khiến khán giả không thể chấp nhận được? - Ảnh 6

Bên cạnh đó, khán giả còn cho rằng, khi tham gia dự án Chiết Yêu, các tạo hình trong phim của cô đều được khán giả đón nhận, khen ngợi. Tuy nhiên, hành động quay hai phim một lúc khiến danh tiếng của cô nàng cũng như nhiệt phim lên sóng sắp tới có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak 'mang cảm giác couple' của cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi Chiết Yêu Chế Tạo Gian Nan Khổng Tuyết Nhi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu

Khổng Tuyết Nhi đẹp như tranh vẽ, nhan sắc 'một chín một mười' với nữ chính Tống Tổ Nhi trên hậu trường Chiết Yêu

Khổng Tuyết Nhi đẹp như tranh vẽ, nhan sắc 'một chín một mười' với nữ chính Tống Tổ Nhi trên hậu trường Chiết Yêu

Nhan sắc Tống Tổ Nhi đầy kinh diễm giữa khung cảnh tuyết rơi trong Chiết Yêu

Nhan sắc Tống Tổ Nhi đầy kinh diễm giữa khung cảnh tuyết rơi trong Chiết Yêu

Tống Tổ Nhi xinh đẹp bất chấp với trang phục xanh thiên thanh trong hậu trường Chiết Yêu

Tống Tổ Nhi xinh đẹp bất chấp với trang phục xanh thiên thanh trong hậu trường Chiết Yêu

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê