Nhan sắc Tống Tổ Nhi đầy kinh diễm giữa khung cảnh tuyết rơi trong Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc hậu trường của Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong tạo hình trang phục áo choàng ấm, đỏ rực giữa khung cảnh tuyết rơi làm nổi bật làn da trắng sáng và nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Đặc biệt, chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, duyên dáng giúp Tống Tổ Nhi ăn điểm trong mọi tạo hình.

Những ngày qua, dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khai máy. Đặc biệt, tạo hình mỹ nhân yểu điệu Kiều Man của Tống Tổ Nhi nhận được sự chú ý của khán giả.

Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi dành cho Tống Tổ Nhi. Họ cho rằng dù không diện trang phục cầu kỳ, trang điểm lòe loẹt nhưng cô nàng vẫn đẹp lung linh. Thậm chí có người nhìn thoáng qua còn lầm tưởng cô nàng chính là ‘đàn chị’ Triệu Lệ Dĩnh.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.