Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Sao quốc tế 01/02/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầu tiên của dự án Chiết Yêu trên phim trường. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong trang phục thời Đông Hán.

Những ngày qua dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) đã chính thức công bố dàn cast chính trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, cặp đôi nam nữ chính được xác nhận do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính. Về phía đội ngũ sản xuất, nội dung sẽ được chấp bút bởi người từng đứng sau thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn của Triệu Lộ Tư; trong quá trình quay sẽ do đạo diễn của Ở Rể, Dữ Phượng Hành,…chỉ đạo.

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầu tiên của dự án Chiết Yêu trên phim trường. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong trang phục thời Đông Hán. Dù chỉ là ảnh leak nhưng visual và nhan sắc của cặp đôi được dân tình hết lời khen ngợi khá phù hợp với tạo hình thời Hán, nhất là mái tóc. Đặc biệt nhan sắc của nữ chính Tống Tổ Nhi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhan sắc cực phẩm tựa như nữ chính Kiều Man bước ra từ truyện. Sở hữu nét đẹp mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo, nữ diễn viên đã thể hiện rất rõ nét đẹp kinh diễm tuyệt trần vừa cương lại vừa nhu của nhân vật.

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 2Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 3Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 4Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 5Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 6Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 7Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 8

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thế loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa bình hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu - Ảnh 9

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

 

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) đã mở weibo, chính thức xác nhận cặp đôi chính của bộ phim sẽ do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đảm nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi Lưu Vũ Ninh Chiết Yêu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Một nhãn hàng Bạch Lộc làm đại sứ bất ngờ để lộ bằng chứng hẹn hò của cô và Trương Lăng Hách

Một nhãn hàng Bạch Lộc làm đại sứ bất ngờ để lộ bằng chứng hẹn hò của cô và Trương Lăng Hách

Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên

Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên

Trường Tương Tư tung video mừng phim vừa lập thành tích khủng, biểu cảm Dương Tử gây chú ý

Trường Tương Tư tung video mừng phim vừa lập thành tích khủng, biểu cảm Dương Tử gây chú ý

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái