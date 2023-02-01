Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Những ngày qua dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) đã chính thức công bố dàn cast chính trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, cặp đôi nam nữ chính được xác nhận do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Về phía đội ngũ sản xuất, nội dung sẽ được chấp bút bởi người từng đứng sau thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn của Triệu Lộ Tư; trong quá trình quay sẽ do đạo diễn của Ở Rể, Dữ Phượng Hành,…chỉ đạo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầu tiên của dự án Chiết Yêu trên phim trường. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong trang phục thời Đông Hán. Dù chỉ là ảnh leak nhưng visual và nhan sắc của cặp đôi được dân tình hết lời khen ngợi khá phù hợp với tạo hình thời Hán, nhất là mái tóc. Đặc biệt nhan sắc của nữ chính Tống Tổ Nhi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhan sắc cực phẩm tựa như nữ chính Kiều Man bước ra từ truyện. Sở hữu nét đẹp mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo, nữ diễn viên đã thể hiện rất rõ nét đẹp kinh diễm tuyệt trần vừa cương lại vừa nhu của nhân vật.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thế loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa bình hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.