Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Sao quốc tế 31/01/2023 14:03

Dù đang đợi lịch lên sóng nhưng loạt hình ảnh của nữ chính Điền Hi Vi trong Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý vẫn được công chúng quan tâm.

Dự án Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý đã đóng máy vào mùa hè năm 2022. Dù chưa có lịch lên sóng nhưng những hình ảnh của các diễn viên luôn được công chúng quan tâm.

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của nữ chính Điền Hi Vi trong Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý. Đảm nhận vai Lý Ngọc Hồ, Điền Hi Vi trong phim được khen ngợi thể hiện được nét lém lỉnh cùng sự tinh nghịch của Lý Ngọc Hồ. Cô cũng nổi bật với nhan sắc rạng rỡ và nụ cười tươi không kém ‘đàn chị’ Huỳnh Dịch từng đảm nhận vai diễn này trong phiên bản cũ.

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 2Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 3Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 4Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 5

Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và tác phẩm Thỉnh Nhĩ Tương Tựu Nhất Hạ của tác giả người Đài Loan Tịch Quyên. Phiên bản đầu tiên của bộ phim được ra mắt vào năm 2000, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Đến năm 2021, phim được remake lại lần đầu, tuy nhiên kết quả lại khiến nhiều người thất vọng. Điều này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý 2022.

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Ảnh 6

Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ như Điền Hi Vi, Ngao Thụy Bằng, Bạch Băng Khả, Triệu Thuận Nhiên, Chiến Vũ, Đinh Nhất Nhất... Mặc dù nhận định Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý 2022 có lẽ không thể bì kịp bản gốc kinh điển song khán giả vẫn khá tò mò về phiên bản mới nhất của bộ phim.

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