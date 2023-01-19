Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Ở bản truyền hình được thể hiện bởi cặp đôi nổi tiếng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa đóng máy trong thời gian gần đây. Chính vì thế thông tin dự án quay tiếp bản điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đang chuẩn bị quay tiếp bản điện ảnh. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính được cho là sẽ do Tống Uy Long và Điền Hi Vi đảm nhận.

Nhiều khán giả vô cùng thích thú với thông tin Tống Uy Long và Điền Hi Vi có thể sẽ trở thành cặp đôi chính trong dự án này. Theo họ, ‘anh cả’ Tống Uy Long sở hữu visual hoàn toàn phù hợp với hình tượng ‘nam hồ ly’ Đoàn Gia Hứa. Còn Điền Hi Vi có nhan sắc ngọt ngào, đậm chất thanh xuân trong sáng của Tang Trĩ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.