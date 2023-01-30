Thời gian gần đây có nhiều lời đồn đoán dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Mới đây, đạo diễn phim này đã có hành động ngầm xác nhận tin này là sự thật.

Thời gian gần đây có nhiều lời đồn đoán dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Dù chưa có sự xác nhận nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, một cư dân mạng phát hiện đạo diễn Đặng Khoa đã like bài viết với nội dung ‘Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ góp mặt trong chế tác Đại Phụng Đả Canh Nhân’. Nhưng 6 giờ sau khi một loạt bloggers đã đăng bài, đạo diễn Đặng Khoa đã bỏ like bài viết. Được biết, đạo diễn Đặng Khoa là đạo diễn của dự án đình đám Ở Rể và cũng là một thành viên trong sản xuất phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hành động trên của đạo diễn như một lời chứng minh có khả năng thông tin Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính Đại Phụng Đả Canh Nhân là sự thật.

Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng phía cư dân mạng đa phần đều tỏ ra ủng hộ sự kết đôi này. Bởi chưa bàn đến diễn xuất, chỉ tính riêng phần visual đã khiến netizen thỏa mãn vô cùng. Bản thân Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tuy kỹ thuật diễn chưa đạt tới mức "đỉnh cao", nhưng vẫn khá ổn áp, mang lại cho khán giả cảm giác dễ chịu khi xem.

Được biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, cũng như từ phía các diễn viên Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ao-dien-ai-phung-a-canh-nhan-co-hanh-ong-ngam-xac-nhan-vuong-hac-e-va-ien-hi-vi-se-ong-chinh-trong-du-an-nay-550544.html