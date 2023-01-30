Đạo diễn Đại Phụng Đả Canh Nhân có hành động ngầm xác nhận Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ đóng chính trong dự án này

Sao quốc tế 30/01/2023 19:16

Thời gian gần đây có nhiều lời đồn đoán dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Mới đây, đạo diễn phim này đã có hành động ngầm xác nhận tin này là sự thật.

Thời gian gần đây có nhiều lời đồn đoán dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Dù chưa có sự xác nhận nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, một cư dân mạng phát hiện đạo diễn Đặng Khoa đã like bài viết với nội dung ‘Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ góp mặt trong chế tác Đại Phụng Đả Canh Nhân’. Nhưng 6 giờ sau khi một loạt bloggers đã đăng bài, đạo diễn Đặng Khoa đã bỏ like bài viết. Được biết, đạo diễn Đặng Khoa là đạo diễn của dự án đình đám Ở Rể và cũng là một thành viên trong sản xuất phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hành động trên của đạo diễn như một lời chứng minh có khả năng thông tin Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính Đại Phụng Đả Canh Nhân là sự thật.

Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng phía cư dân mạng đa phần đều tỏ ra ủng hộ sự kết đôi này. Bởi chưa bàn đến diễn xuất, chỉ tính riêng phần visual đã khiến netizen thỏa mãn vô cùng.  Bản thân Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tuy kỹ thuật diễn chưa đạt tới mức "đỉnh cao", nhưng vẫn khá ổn áp, mang lại cho khán giả cảm giác dễ chịu khi xem.

Được biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, cũng như từ phía các diễn viên Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đang phụ giúp cha mẹ nướng xiên que nhân dịp về nhà ăn Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Điền Hi Vi Đại Phụng Đả Canh Nhân sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết

Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Nhãn hàng riêng của Vương Hạc Đệ bị netizen xứ Trung chỉ trích vì gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’

Nhãn hàng riêng của Vương Hạc Đệ bị netizen xứ Trung chỉ trích vì gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Hết Ngô Lỗi - Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ được đồn đoán nên duyên trong dự án cổ trang chuyển thể

Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng

Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng

Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này?

Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái