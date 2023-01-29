Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết

Sao quốc tế 29/01/2023 14:12

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đang phụ giúp cha mẹ nướng xiên que nhân dịp về nhà ăn Tết.

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhanh chóng vụt sáng và trở thành cái tên được yêu thích. Năm 2022 là một năm rực rỡ với Vương Hạc Đệ, giúp anh tiến vào hàng ngũ các ngôi sao trẻ hot nhất hiện nay.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đang phụ giúp cha mẹ nướng xiên que. Theo đó, anh chàng đang về quê ăn Tết cùng gia đình. Dù đã trở thành ngôi sao nổi tiếng, anh cũng không ngại xắn tay áo đến quán giúp đỡ cha mẹ. Anh cũng vẫy tay gửi lời đến người hâm mộ tại quán ăn và chúc họ ăn ngon miệng rồi vội vã rời đi.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 2Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 3Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 4Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 5Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 6

Được biết, bố mẹ Vương Hạc Đệ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Sau này khi Vương Hạc Đệ đã trở thành một ngôi sao lớn, anh ấy vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ phục vụ ở cửa hàng.

Thực tế, nhìn Vương Hạc Đệ có vẻ sang chảnh sành điệu như vậy nhiều người sẽ cho rằng Vương Hạc Đệ là con nhà giàu, thuộc thế hệ phú nhị đại có gia thế nhưng anh chàng có xuất thân khá bình dân. Trên show truyền hình, anh thoải mái chia sẻ, không hề giấu giếm về công việc của cha mẹ.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 7Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ nổi đình đám vẫn phụ bán xiên que cho gia đình nhân dịp về nhà ăn Tết - Ảnh 8

Vương Hạc Đệ là một cậu bé rất hiếu thảo, khi tham gia một chương trình tạp kỹ, lần đầu tiên cậu phải gọi điện cho những người thân thiết nhất liền nghĩ ngay đến mẹ mình. Anh cũng bị người đi đường bắt gặp khi dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội.

Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Mới đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung loạt ảnh hậu trường hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của nam chính Vương Hạc Đệ.

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Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

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