Loạt ảnh tổng tài sang chảnh của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Mới đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung loạt ảnh hậu trường hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của nam chính Vương Hạc Đệ.

Mới đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung loạt ảnh hậu trường mới nhất. Cụ thể, những hình ảnh hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của nam chính Vương Hạc Đệ. Xuất hiện trên phim trường, nam thần diện âu phục lịch lãm, khoe trọn visual cực phẩm như nhân vật Thời Yến bước ra từ trong tiểu thuyết.

Được biết vai diễn Thời Yến lần này của Vương Hạc Đệ được biết đến là tổng tài trẻ tuổi thành đạt, tính tình trầm ổn tỉnh táo. Anh tuy xuất thân từ hào môn thế gia, là người thừa kế của một tập đoàn cực lớn nhưng không hề bị trói buộc bởi trách nhiệm gia tộc hay quan niệm truyền thống. Về phương diện tình cảm, Thời Yến cũng là người chủ động, anh có quan điểm rất trưởng thành, chín chắn, song cũng rất chu đáo với người mình yêu.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

Nhãn hàng riêng của Vương Hạc Đệ bị netizen xứ Trung chỉ trích vì gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’ Mới đây, thương hiệu riêng của Vương Hạc Đệ đã nhận chỉ trích gay gắt từ netizen Trung khi gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’ thay vì ‘Chinese New Year’ theo văn hóa Trung Quốc.

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