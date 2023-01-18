Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng

Sao quốc tế 18/01/2023 08:27

Mới đây, dự án điện ảnh Ngẩng Đầu Thấy Niềm Vui của Vương Hạc Đệ đã tung trailer và poster chính thức, đồng thời công bố lịch chiếu.

Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam hot nhất hiện nay sau sự bùng nổ của Thương Lan Quyết. Bộ phim đã giúp anh vụt sáng thành sao, fan cũng tăng nhanh không ngừng. Năm qua có lẽ là năm thành công của anh chàng khi có nhiều dự án tìm đến. Không những thế, dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ cũng chính thức lên sóng sau thời gian dài chờ đợi, cũng như dự án Dĩ Ái Vi Doanh cũng bắt đầu khởi quay.

Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 1

Mới đây, dự án điện ảnh Ngẩng Đầu Thấy Niềm Vui của Vương Hạc Đệ đã tung trailer và poster chính thức, đồng thời công bố lịch chiếu vào ngày mùng 1 Tết trên nền tảng Tencent, IQIYI, Youku. Đây là một series phim hài được chia làm nhiều phần, câu chuyện của Vương Hạc Đệ và người ông là một trong số đó. Được biết, Vương Hạc Đệ vào vai một anh chàng IT, phần phim của anh chàng sẽ có tên gọi Ông Ngoại Dũng Cảm Bước Vào Vũ Trụ Ảo.

Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 2Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 3

Có thể nói đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ được công chiếu. Trong phần này Vương Hạc Đệ đã sử dụng giọng gốc của mình để lồng tiếng cho phim. Trong quá trình quay anh cũng ép cân để phù hợp nhân vật nên có phần gầy hơn những nhân vật trước đó anh thủ vai.

Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 4Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 5Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 6Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 7Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ tung poster xác nhận lịch công chiếu, fan hâm mộ bật chế độ hóng - Ảnh 8

Ngay khi biết được thông tin Vương Hạc Đệ sẽ tham gia vào dự án với thể loại hài hước lần này, nhiều khán giả không khỏi thích thú với tạo hình và tính cách mới mẻ của anh chàng. Được biết, Vương Hạc Đệ vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng pha một chút “ngông”. Nhưng ít ai ngờ, đằng sau “giao diện” siêu ngầu này là một “hệ điều hành” vô cùng hài hước. Chính vì thế, khán giả khá yên tâm vào màn thể hiện vai diễn lần này của Vương Hạc Đệ và hóng chờ dự án lên sóng.

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