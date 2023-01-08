Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi

Sao quốc tế 08/01/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin xe của Vương Hạc Đệ khi đang quay Dĩ Ái Vi Doanh bị cảnh sát giao thông cẩu đi vì nghi ngờ biển số xe giả.

Những ngày qua, Vương Hạc Đệ đã chính thức vào phim trường Dĩ Ái Vu Doanh, đóng chính cùng Bạch Lộc. Trong những hình ảnh được đăng tải, Vương Hạc Đệ diện một bộ vest đen cực ngầu. Gương mặt lạnh lùng cộng thêm cặp kính mắt càng làm tăng thêm vẻ điển trai, cuốn hút của anh chàng. Dân tình cho rằng trông Vương Hạc Đệ chẳng khác nào tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Những hình ảnh của chàng mỹ nam 9x này cũng đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng.

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin xe của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát giao thông cẩu đi. Được biết, anh chàng đang quay phim Dĩ Ái Vi Doanh tại Thượng Hải, chiếc xe Rolls Royce Phantom do đoàn phim cung cấp có biển "ngũ quý 6”. Theo đó, cảnh sát giao thông đến cẩu xe đi vì biển số xe này là giả.

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi - Ảnh 2

Cũng theo một số người cho biết việc sử dụng bất hợp pháp biển số xe giả sẽ bị giam giữ trên dưới 15 ngày, tạm giữ phương tiện cơ giới và phạt một số tiền lớn. Một số khán giả đã lên tiếng bênh vực cho Vương Hạc Đệ vì sự sơ suất của đoàn phim mà liên lụy đến anh chàng. Còn một số khác thì bắt anh chàng cũng phải chịu chung trách nhiệm vì cũng là một thành viên của ekip phim. Hiện vụ việc đang gây tranh cãi dữ dội trên diễn đàn mạng.

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ).

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi - Ảnh 4

Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Dĩ Ái Vi Doanh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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