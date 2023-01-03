Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi

Sao quốc tế 03/01/2023 11:16

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi.

Những ngày qua, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Mặc dù có nhiều bình luận tích cực lẫn tiêu cực của khán giả dành cho bộ phim nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút của cặp đôi chính trong phim mang lại.

Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin mới nhất về bộ phim Phù Đồ Duyên. Theo đó dự án đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng 7.3 điềm với hơn 38 ngàn lượt bình chọn. Được biết điểm douban trên 7 được xem là số điểm khá tốt đối với các dự án phim truyền hình.

Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi - Ảnh 2

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng, được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi - Ảnh 3

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo lên sóng cũng như những thông tin mới nhất về dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính.

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