Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Sao quốc tế 27/12/2022 14:05

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ ra điểm giống nhau của nam chính Lý Hoành Nghị so với 2 bộ phim của 2 mỹ nam đang hot hiện nay đó là Thành Nghị và Vương Hạc Đệ.

Những ngày qua, dự án Thiếu Niên Ca Hành vừa lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Được biết, đây là dự án trọng điểm trong năm nay của Youku với sự tham gia của Từ Lộ, Lưu Học Nghĩa, Lý Hoành Nghị,...

Thiếu Niên Ca Hành là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Châu Mộc Nam. Nội dung kể về thiếu niên Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng) “chân ướt chân ráo” vừa bước vào chốn giang hồ. Y tình cờ quen biết hoàng tử ẩn dật Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị) và từ đó, hai người đồng hành xông pha giang hồ, bị cuốn vào triều đình phân tranh, hỗ trợ lẫn nhau trong vô vàn âm mưu hiểm kế, sau cùng vang danh thiên hạ.

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền một bài viết chỉ ra điểm giống nhau của nam chính Lý Hoành Nghị so với 2 bộ phim của 2 mỹ nam đang hot hiện nay đó là Thành Nghị và Vương Hạc Đệ. Theo đó, Lý Hoành Nghị được cho là đụng độ với Thành Nghị về tạo hình lẫn kiểu tóc trong Trầm Vụn Hương Phai.

Không những thế, dân tình còn phát hiện, Lý Hoành Nghị cũng có phân cảnh "bay" như đi thang máy từng viral của Vương Hạc Đệ trong bộ phim Ngộ Long.

Hiện tại, màn giống nhau của Lý Hoành Nghị với 2 mỹ nam Thành Nghị và Vương Hạc Đệ vẫn còn đang được bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng và chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   Lý Hoành Nghị Thiếu Niên Ca Hành Vương Hạc Đệ Thành Nghị sao hoa ngữ

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