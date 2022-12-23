Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích

Phù Đồ Duyên là dự án truyền hình cổ trang của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã đóng máy cách đây 1 năm nhưng vẫn được khán giả mong đợi từng ngày lên sóng. Có thông tin cho biết bộ phim sẽ lên sóng vào cuối năm nay khiến nhiệt độ hóng phim của người hâm mộ tăng lên gấp bội. Chính vì thế, mới đây, nền tảng IQIYI đã cập nhật về lượng khán giả đặt lịch hẹn xem trước đã chính thức vượt mốc hơn 3 triệu.

Nền tảng IQIYI đã cập nhật về lượng khán giả đặt lịch hẹn xem trước của Phù Đồ Duyên đã chính thức vượt mốc hơn 3 triệu - Ảnh: Internet

Sau tin vui đó, mới đây, bộ phim đã phát hành poster mới và trailer chính thức. Theo đó đoạn trailer vừa phát hành mở đầu với loạt khoảnh khắc Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) đối xử dịu dàng với Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ), khiến nàng hiểu làm nàng coi hắn là chị em, ai ngờ hắn lại thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Sau đó, trailer bắt đầu chuyển sang các phân cảnh hành động cực ngầu của Tiêu Đạc, bất luận là Thất Trọng Phù Đồ hay là địa ngục Cửu Ưu, hắn đều sẽ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm để sống sót.