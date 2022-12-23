Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích

Sao quốc tế 23/12/2022 11:04

Mới đây, bộ phim Phù Đồ Duyên đã phát hành poster mới và trailer chính thức, hé lộ chemistry bùng nổ của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ khiến fan phấn khích.

Phù Đồ Duyên là dự án truyền hình cổ trang của Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ đã đóng máy cách đây 1 năm nhưng vẫn được khán giả mong đợi từng ngày lên sóng. Có thông tin cho biết bộ phim sẽ lên sóng vào cuối năm nay khiến nhiệt độ hóng phim của người hâm mộ tăng lên gấp bội. Chính vì thế, mới đây, nền tảng IQIYI đã cập nhật về lượng khán giả đặt lịch hẹn xem trước đã chính thức vượt mốc hơn 3 triệu.

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 1
Nền tảng IQIYI đã cập nhật về lượng khán giả đặt lịch hẹn xem trước của Phù Đồ Duyên đã chính thức vượt mốc hơn 3 triệu - Ảnh: Internet

Sau tin vui đó, mới đây, bộ phim đã phát hành poster mới và trailer chính thức. Theo đó đoạn trailer vừa phát hành mở đầu với loạt khoảnh khắc Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) đối xử dịu dàng với Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ), khiến nàng hiểu làm nàng coi hắn là chị em, ai ngờ hắn lại thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Sau đó, trailer bắt đầu chuyển sang các phân cảnh hành động cực ngầu của Tiêu Đạc, bất luận là Thất Trọng Phù Đồ hay là địa ngục Cửu Ưu, hắn đều sẽ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm để sống sót.

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 2
Poster mới nhất của Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Mặc dù đoạn trailer chỉ ngắn vọn vẹn chưa đến 20 giây nhưng qua đó đã cho thấy phản ứng hóa học bùng nổ giữa cặp đôi chính, ngoài ra còn khiến người xem cảm thấy hiếu kỳ về nội dung phim. Đặc biệt, vai diễn thái giám của Vương Hạc Đệ cũng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự cương nhu được khắc họa rõ nét, hắn dù ác nhưng vẫn nhận thức bản chất là nô tài của mình rất rõ, khi nhìn kẻ khác ánh mắt đầy lạnh lùng nhưng đối với Bộ Âm Lâu lại rất dịu dàng ôn nhu.

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 3Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 4Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 5

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 6
Vai diễn thái giám của Vương Hạc Đệ cũng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự cương nhu được khắc họa rõ nét - Ảnh: Internet

 Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 7

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 8
Khoảnh khắc Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) đối xử dịu dàng với Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) khiến khán giả phấn khích - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả luôn tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên công bố poster và trailer chính thức, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry bùng nổ khiến fan phấn khích - Ảnh 9
Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ lịch lên sóng chính thức của Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính.

 

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