Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng

Sao quốc tế 06/01/2023 15:16

Những ngày qua, dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Trái với mong đợi, khi lên sóng những tập đầu tiên, cặp đôi chính gây thất vọng đối với khán giả.

Những ngày qua, dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Trái với mong đợi của khán giả, khi lên sóng những tập đầu tiên, cặp đôi chính gây thất vọng vì diễn xuất của mình.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng - Ảnh 1

Trước khi lên sóng, nữ chính Trần Ngọc Kỳ khiến khán giả lo ngại vì dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhưng không có vibe nữ chính và không tạo được chemistry với bạn diễn.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng - Ảnh 2

Đến khi phim lên sóng, Trần Ngọc Kỳ còn khiến khán giả thất vọng hơn khi liên tục diễn kiểu trợn mắt, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng thấy cô đều trợn trừng mắt một cách vô thức. Một số khán giả còn tuyên bố kỹ năng diễn xuất của Trịnh Sảng còn tốt hơn Trần Ngọc Kỳ. Ngoài ra đài từ và cách thoại của cô cũng bị ngang, thiếu cuốn hút.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng - Ảnh 3

Về phần nam chính Vương Hạc Đệ, trong Thương Lan Quyết, vai diễn Đông Phương Thanh Thương của anh chàng được đánh giá cao và giúp cho tên tuổi vụt sáng. Thậm chí, trước khi Phù Đồ Duyên lên sóng, ở những hình ảnh đầu tiên trong trailer, Vương Hạc Đệ được khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng - Ảnh 4

Thế nhưng, khi Phù Đồ Duyên lên sóng, Vương Hạc Đệ vào vai thái giám Tiêu Đạc quyền lực và cao ngạo nhưng lại bị chê diễn xuất nhạt nhòa. Dù chỉ vào vai thái giám giả nhưng khi diện bộ trang phục màu tím chói lọi và có nhiều tư thế giống thái giám thật khiến nhan sắc của anh bị dìm thảm. Nhiều khán giả cảm thán vì lớp trang điểm của Vương Hạc Đệ rất xấu. Bản thân Vương Hạc Đệ là diễn viên kén góc quay và bộ lọc hậu kỳ. Hình ảnh trong Phù Đồ Duyên kém xa so với Thương Lan Quyết.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng - Ảnh 5

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi

Giữa những lời khen chê, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã chính thức mở điểm douban với con số vượt mong đợi.

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