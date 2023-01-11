Vương Hạc Đệ bất ngờ được khen diễn xuất thần ở phân cảnh nội tâm, thất tình trong Phù Đồ Duyên

Những ngày qua, dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính đã chính thức lên sóng. Dự án nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi có sự góp mặt của nam thần Vương Hạc Đệ vừa gây bão trong mùa hè năm nay với dự án Thương Lan Quyết.

Trong diễn biến mới nhất của Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ đã được khen ngợi về diễn xuất của mình khi đã khắc thành công phong thái của kẻ si tình nhưng vẫn thể hiện được ‘phần tà’ khi đứng trước kẻ thù. Theo đó, khi tình yêu giữa Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) nảy nở thì đã bị Vạn Tuế Gia (Hà Nhuận Đông) tìm cách chia rẽ. Vạn Tuế Gia nhất quyết phải đưa Bộ Âm Lâu về cung, còn Tiêu Đặc bị điều đi Tây Vực diệt thổ phỉ. Với tình yêu sâu đậm dành cho Bộ Âm Lâu, Tiêu Đạc dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng muốn mang nàng lại về bên mình.

Đáng chú ý là phân cảnh Tiêu Đạc trở về chốn cũ nhưng hình bóng người thương giờ đã đi mất, chàng cô đơn nằm lạnh lẽo trong góc phòng, ôm lấy nỗi nhớ khôn nguôi. Vốn dĩ, từ trước đến nay, Tiêu Đạc chỉ có trả thù và đạt tới quyền lực, nên chàng ta gần như chẳng biết sống thật với bản thân, chẳng có 1 chút xúc cảm. Đến khi gặp được Bộ Âm Lâu, Tiêu Đạc mới lần đầu biết đến một chữ "yêu".

Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng, Vương Hạc Đệ đã khiến nhiều khán giả thất vọng ì vẫn còn lộ lộ nhiều điểm yếu như khẩu hình xấu, các đọc thoại gượng gạo và chỉ hợp với kiểu vai diễn lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhiều người còn cho rằng vai Tiêu Đạc lần này có nhiều nét giống với Đông Phương Thanh Phương trong Thương Lan Quyết.

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.