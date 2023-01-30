Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác chính thức tham gia thị trường Châu Mỹ

Mới đây, nhà phát hành của bộ phim vừa đưa ra thông báo bộ phim sẽ chính thức tham gia thị trường phim tại Châu Mỹ và sẽ có lịch công chiếu trong thời gian tới.

Dự án điện ảnh Vô Danh chính thức ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn cast hùng hậu gồm ‘ảnh đế’ Lương Triều Vỹ, ‘đại hoa đán’ Châu Tấn và ngôi sao trẻ lưu lượng Vương Nhất Bác. Mới đây, nhà phát hành của bộ phim vừa đưa ra thông báo bộ phim sẽ chính thức tham gia thị trường phim tại Mỹ, Canada và sẽ có lịch công chiếu trong thời gian tới. Hiện tại, Vô Danh đã phá mốc 543 triệu tệ doanh thu phòng vé, với hơn 10 triệu lượt người xem.

Trước đó, dự án điện ảnh Vô Danh đã chính thức mở điểm douban với con số 6.8, được đánh giá khá thấp so với các dự án chiếu rạp cùng thời điểm. Mặc dù sở hữu dàn cast khủng nhưng Vô Danh lại được nhận xét là không đạt đến kỳ vọng của người xem. Trong đó bộ phận lớn khán giả bày tỏ sự thất vọng đối với nội dung phim, trong khi diễn xuất của nam chính Vương Nhất Bắc cũng nhận về không ít luồng ý kiến trái chiều còn gượng gạo, biểu cảm gương mặt không đa dạng và không thể hiện được hết cảm xúc của nhân vật.

Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước.

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác chính thức mở điểm douban với số điểm gây thất vọng Mới đây, dự án Vô Danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng.

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