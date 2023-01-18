Lương Triều Vỹ hết lời khen ngợi 'đàn em' Vương Nhất Bác trong buổi họp báo Vô Danh

Mới đây, đoàn phim Vô Danh đã chính thức tổ chức họp báo tại Bắc Kinh. Dự án quy tụ dàn cast thực lực như Lương Triều Vỹ , Vương Nhất Bác , Châu Tấn , Trương Tịnh Nghi,… Ngoài tình tiết và nội dung câu chuyện, điểm thu hút nhất của Vô danh chính là sự kết hợp thú vị giữa nam diễn viên thế hệ mới Vương Nhất Bác và 'tài tử điện ảnh Hồng Kông' Lương Triều Vỹ. Đây là dự án điện ảnh với đề tài gián điệp đầu tiên mà Vương Nhất Bác đóng chính.

Trong buổi tuyên truyền, Lương Triều Vỹ đã thẳng thắn khen ngợi ‘đàn em’ Vương Nhất Bác có cách làm việc rất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác cũng bày tỏ sự xúc động vì được đóng chung tiền bối Lương Triều Vỹ như một giấc mơ của chàng diễn viên trẻ.

Mặc dù được cho là dự án đình đám với 3 cái tên hàng đầu Cbiz nhưng bộ phim Vô Danh vẫn nhận về không ít ý kiến tranh cãi. Nếu như Châu Tấn và Lương Triều Vỹ được cho là hai "biểu tượng" diễn xuất của làng giải trí Hoa ngữ với vị trí là Ảnh đế và Đại hoa đán hàng đầu thì Vương Nhất Bác từ trước đến nay không được đánh giá quá cao về diễn xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, bản thân Lương Triều Vỹ cũng từng thẳng thắn ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Tài tử Hong Kong cho rằng Nhất Bác có tài năng diễn xuất tốt, sẽ là thế hệ tương lai rất đáng gờm. Đây có thể nói là lời khen ngợi và sự ghi nhận tuyệt vời mà Lương Triều Vỹ dành cho đàn em của mình. Việc có thể hợp tác với diễn viên như Lương Triều Vỹ là cơ hội khó kiếm để Nhất Bác tích lũy kinh nghiệm và nhanh chóng phát triển sự nghiệp.

Vô Danh là dự án điện ảnh mang hơi hướng "hài kịch đen", là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, xoay quanh cuộc sống hiểm nguy của những tình báo viên sống và làm việc tại Thượng Hải. Dự án sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết sắp tới.