Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search

Sao quốc tế 18/01/2023 14:22

Trong buổi họp báo Vô Danh, netizen đã bắt chộp được khoảnh khắc đáng yêu của Vương Nhất Bác khi cố nhét bao lì xì vào túi quần.

Mới đây, dự án điện ảnh Vô Danh của Lương Triều VỹVương Nhất Bác đóng chính đã chính thức tổ chức họp báo tại Bắc Kinh. Ngoài tình tiết và nội dung câu chuyện, điểm thu hút nhất của Vô Danh chính là sự kết hợp thú vị giữa nam diễn viên thế hệ mới Vương Nhất Bác và tài tử điện ảnh Hong Kong Lương Triều Vỹ. Đây là dự án điện ảnh với đề tài gián điệp đầu tiên mà Vương Nhất Bác đóng chính.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong buổi họp báo, netizen đã bắt chộp được khoảnh khắc đáng yêu của Vương Nhất Bác. Cụ thể, khi anh chàng cầm bao lì xỉ đỏ, biểu cảm gương mặt đang trong trạng thái rất tỉnh nhưng tay thì cứ liên tục mò ra phía sau vì cố gắng đưa bao lì xì vào trong túi quần, mãi một hồi mới đưa vào được.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search - Ảnh 2Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search - Ảnh 3

Nhiều khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác không khỏi phấn khích với hành động đáng yêu này của mỹ nam. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa rằng một bao lì xì thì ít quá không đủ nên có thêm vài cái nữa cho anh chàng. Bên cạnh đó, khoảnh khắc này của Vương Nhất Bác đã lên top 1 của các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search - Ảnh 4

Được biết, tham gia dự án điện ảnh lần này, Vương Nhất Bác gặp phải rất nhiều áp lực khi hợp tác với những người kỳ cựu và có tiếng trong nghề Lương Triều Vỹ. Dù còn nhiều hạn chế và khuyết điểm nhưng diễn xuất của anh chàng đang ngày một tốt hơn, thậm chí còn chinh phục được cả các đạo diễn và nhà sản xuất của phim.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search - Ảnh 5

Vô Danh là dự án điện ảnh mang hơi hướng "hài kịch đen", là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, xoay quanh cuộc sống hiểm nguy của những tình báo viên sống và làm việc tại Thượng Hải. Dự án sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết sắp tới.

 

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