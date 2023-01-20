Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi

Sao quốc tế 20/01/2023 11:13

Vương Nhất Bác đã chứng minh được năng lực của mình khi vừa là nghệ sĩ triển vọng, vừa là cổ đông của một công ty lớn khi chỉ mới 25 tuổi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Vương Nhất Bác trong buổi niêm yết thị trường chứng khoán của công ty Nhạc Hoa. Theo đó, anh chàng xuất hiện trong phong cách của những thương gia Hồng Kông thập niên cũ với nhan sắc vô cùng mãn nhãn. Đáng chú ý, trong buổi niêm yết, Vương Nhất Bác được giới thiệu là cổ đông của công ty.

Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 1Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 2Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 3Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 4Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 5

Theo báo cáo tài chính của công ty Nhạc Hoa quý 3 năm 2022, doanh thu của công ty là 753 triệu NDT (gần 2600 tỷ VND), trong đó Vương Nhất Bác mang về tới 59% doanh thu cho công ty trong năm qua, hơn 444 triệu NDT (hơn 1500 tỷ VND).

Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 6

Có thể thấy, Vương Nhất Bác từ thực tập sinh cho tới một nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí, đến hiện tại đã là một cổ đông của một công ty lớn. Anh chàng đã chứng minh được năng lực của mình, trở thành nghệ sĩ đầy triển vọng khi mới chỉ 25 tuổi.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, từng được biết đến là một cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc – Trung Quốc mang tên UNIQ. Tuy nhiên, anh quyết định theo đuổi nghiệp diễn viên và bày tỏ rằng, đây chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 7

Mặc dù vướng không ít ồn ào về đời tư nhưng theo đánh từ giới truyền thông Hoa ngữ, Vương Nhất Bác vẫn nằm trong danh sách những nam ngôi sao trẻ có giá trị thương mại cao nhất hiện nay. Con đường nghệ thuật của anh ngày càng rộng mở, nhất là từ khi anh tạo ấn tượng với bộ phim “Trần Tình Lệnh”.

Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi - Ảnh 8

Gần đây, anh chàng có cơ hội đóng chính trong dự án điện ảnh Vô Danh cùng với ảnh đế Lương Triều Vỹ và đại hoa đán Châu Tấn. Dù là diễn viên trẻ nhưng Vương Nhất Bác đã không những bị lép vế mà còn nhận được vô số lời khen. Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023.

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