Vương Nhất Bác nhận được lời khen có cánh từ đạo diễn phim Vô Danh 'Là một idol nhưng vẫn diễn tốt vượt ngoài mong đợi'

Sao quốc tế 19/01/2023 19:23

Tham gia livestream tuyên truyền Vô Danh, đạo diễn phim đã dành lời khen có cánh cho Vương Nhất Bác.

Vừa qua, bộ phim điện ảnh Vô Danh với sự tham gia của Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác đã tổ chức họp báo quảng bá phim và chuẩn bị ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán. Dù là diễn viên trẻ, đóng cùng với hai ‘biểu tượng’ diễn xuất của làng giải trí Hoa Ngữ là ảnh đế Lương Triều Vỹ và đại hoa đán Châu Tấn nhưng Vương Nhất Bác đã không những bị lép vế mà còn nhận được vô số lời khen.

Vương Nhất Bác nhận được lời khen có cánh từ đạo diễn phim Vô Danh 'Là một idol nhưng vẫn diễn tốt vượt ngoài mong đợi' - Ảnh 1

Theo đó, tham gia livestream tuyên truyền Vô Danh, đạo diễn Trình Nhĩ đã dành lời khen cho Vương Nhất Bác. Vị đạo diễn cho rằng, ở thời điểm phim chưa ra rạp, mọi người có thể khó đồng tình rằng Vương Nhất Bác diễn tốt và không hài lòng lời khen của ông dành cho nam idol. Tuy nhiên, theo ông thì nên ra rạp xem phim để biết tại sao ông lại khen nhiều như thế. Đạo diễn Trình Nhĩ còn nói thêm: "Là một idol, vì sao Vương Nhất Bác có thể diễn tốt đến thế".

Vương Nhất Bác nhận được lời khen có cánh từ đạo diễn phim Vô Danh 'Là một idol nhưng vẫn diễn tốt vượt ngoài mong đợi' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, bản thân ‘tài tử điện ảnh Hồng Kông’ Lương Triều Vỹ đã khen ngợi Vương Nhất Bác rất chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác cũng cảm động chia sẻ bản thân được đóng chung tiền bối Lương Triều Vỹ như một giấc mơ của chàng diễn viên trẻ.

Vương Nhất Bác nhận được lời khen có cánh từ đạo diễn phim Vô Danh 'Là một idol nhưng vẫn diễn tốt vượt ngoài mong đợi' - Ảnh 3

Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search

Trong buổi họp báo Vô Danh, netizen đã bắt chộp được khoảnh khắc đáng yêu của Vương Nhất Bác khi cố nhét bao lì xì vào túi quần.

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Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cố nhét bao lì xì vào túi quần trong họp báo ra mắt phim Vô Danh lên top hot search

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