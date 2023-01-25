Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác chính thức mở điểm douban với số điểm gây thất vọng

Mới đây, dự án Vô Danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng.

Trong dịp Tết năm nay, khán giả Trung Quốc đã chứng kiến cuộc đối đầu 5 dự án điện ảnh được ra rạp là Lưu Địa Cầu 2, Mãn Giang Hồng, Vô Danh, Hoán Đổi Sinh Mệnh và Bóng Bàn Trung Quốc. Mới đây, dự án Vô Danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức mở điểm douban sau 4 ngày công chiếu với số điểm 6.8, với hơn 367 ngàn lượt đánh giá. Số điểm này được cho là khá thấp so với các dự án điện ảnh cùng lên sóng. Theo đó, Lưu Lạc Địa Cầu là 8.3, Mãn Giang Hồng là 8.0, Hoán Đổi Cuộc Đời là 5.7.

Theo đó, ngay khi ra rạp Vô Danh được đánh giá là “khó xem". Trên nền tảng Weibo, nhiều khán giả nhận xét Vô Danh gây thất vọng vì nội dung rời rạc, thiếu chỉn chu. Mặc dù có sự tham gia của các tên tuổi lớn như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn nhưng số lượng cảnh quay của hai ngôi sao ít ỏi so với địa vị nam nữ chính.

Vương Nhất Bác dù có nhiều đất diễn nhưng diễn xuất gây tranh cãi. Nam diễn viên trẻ bị đánh giá gương mặt diễn gượng gạo, ngoại hình không phù hợp với phim điện ảnh. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do đứng cạnh một Ảnh đế Lương Triều Vỹ quá dày dạn kinh nghiệm, diễn xuất của Vương Nhất Bác dù chưa xuất sắc nhưng đã vượt qua mong đợi. Một đạo diễn từng khen Vương Nhất Bác là một người kiên nhẫn. Do yêu cầu cao của các cảnh hành động, anh thường phải quay đi quay lại từng cảnh một trên phim trường, thời gian dài nhất. Đoàn phim đã quay Vương Nhất Bác trong 42 giờ liên tục, nhưng nam diễn viên luôn duy trì trạng thái đầy năng lượng. Vai diễn thư ký Diệp của Vương Nhất Bác đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ câu chuyện, vì vậy diễn xuất của anh có thành công hay không quả thực sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả đối với bộ phim.

Vương Nhất Bác chính thức trở thành cổ đông lớn của một công ty khi chỉ mới 25 tuổi Vương Nhất Bác đã chứng minh được năng lực của mình khi vừa là nghệ sĩ triển vọng, vừa là cổ đông của một công ty lớn khi chỉ mới 25 tuổi.

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