Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên

Sao quốc tế 31/01/2023 16:36

Mới đây, dự án Trương Công Án do Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính được phát hiện bất ngờ đổi tên và lên sóng những tập đầu tiên. Cư dân mạng háo hức nuôi hy vọng cho loạt phim đam mỹ cải biên còn lại được phát sóng.

Mới đây, dự án Trương Công Án do Tống Uy LongTỉnh Bách Nhiên đóng chính được phát hiện bất ngờ đổi tên thành Quân Tử Minh và âm thầm phát sóng 10 tập trên Tencent.

Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên - Ảnh 1

Được biết, bộ phim thuộc dòng song nam chủ nên nhiều khán giả cho rằng đây là một tín hiệu cho thấy dòng phim đam mỹ cải biên song nam chủ đã được nới lỏng để phát sóng. Vì vậy các bộ phim như Hạo Y Hành, Cát Tinh Cao Chiếu, Vai Trái... có thể có cơ hội được phát sóng.

Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng dù Trương Công Án là song nam chủ nhưng nguyên tác lại không phải truyện đam mỹ, việc phát sóng cũng dễ dàng hơn các bộ phim khác. Dẫu vậy, việc Trương Công Án được phát sóng đã là một tín hiệu tốt khi phim đầu tư lớn bị đắp chiếu 2 năm qua có cơ hội thấy ánh mặt trời.

Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ lên sóng, mở ra hy vọng mới cho loạt phim đam mỹ cải biên - Ảnh 3

Trương Công Án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa Lễ bộ thị lang Lan Giác (Tỉnh Bách Nhiên) và chàng thư sinh nghèo Trương Bình (Tống Uy Long). Một lần nọ, Lan Giác tình cờ gặp Trương Bình và cả hai đã cùng nhau giải quyết một vụ án. Từ đây, họ trở thành một cặp đôi luôn kề vai sát cánh, chinh phục mọi thử thách khó khăn trước mắt.

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