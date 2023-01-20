Angelababy có địa vị xuống cấp vì nguy cơ bình phiên vị với Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh

Sao quốc tế 20/01/2023 15:08

Có nguồn tin Tống Uy Long và Angelababy sẽ bình phiên vị trong Tương Tư Lệnh chứ không phân rõ nhất phiên hay nhị phiên.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Tương Tư Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết Tân Nương Bị Đánh Cắp của tác giả Tịch Duyên, dự án cấp S do Tencent sản xuất sẽ do AngelababyTống Uy Long đóng chính. Mặc dù phía đoàn làm phim và nhà sản xuất Tương Tư Lệnh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về dàn cast chính, nhưng netizen đã tinh mắt nhận ra, đạo diễn của phim Mạch Quán Chi ấn theo dõi tài khoản Weibo của Tống Uy Long cùng Angelababy.

Angelababy có địa vị xuống cấp vì nguy cơ bình phiên vị với Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh - Ảnh 1

Chuyện không có gì để nói nếu có nguồn tin Tống Uy Long và Angelababy sẽ bình phiên chứ không phân rõ nhất phiên hay nhị phiên. Tin đồn này gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là fan của Angelababy. Được biết, mặc dù diễn xuất gây nhiều tranh cãi nhưng danh tiếng và địa vị của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh thuộc hàng nổi trội trong Cbiz. Nếu xếp bình phiên thì không khác nào cho thấy Angelababy đã xuống cấp đến mức có địa vị ngang đàn em mới nổi Tống Uy Long.

Angelababy có địa vị xuống cấp vì nguy cơ bình phiên vị với Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh - Ảnh 2

Trước đó, dự án Mộ Sắc Tâm Ước đang khởi quay của Angelababy đóng chính cùng Nhậm Gia Luân khi công bố danh sách diễn viên thì tên của nữ chính Angelababy đứng sau bạn diễn Nhậm Gia Luân. Đồng nghĩa, địa vị trong phim, đất diễn, sự ưu ái của nhà sản xuất dành cho người đẹp kém nam diễn viên họ Nhậm. Người hâm mộ của Angelababy đã vô cùng bức xúc và không chấp nhận việc cô phải đứng sau Nhậm Gia Luân. Được biết, Nhậm Gia Luân mới nổi tiếng vài năm trở lại đây và địa vị trong giới thua kém Angelababy.

Angelababy có địa vị xuống cấp vì nguy cơ bình phiên vị với Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh - Ảnh 3

Mặc dù phía đoàn làm phim và nhà sản xuất Tương Tư Lệnh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về dàn cast chính, tuy nhiên, tin đồn bình phiên của Angelababy và Tống Uy Long vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn mạng.

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Từ khóa:   Angelababy Tống Uy Long Tương Tư Lệnh sao hoa ngữ cbiz

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