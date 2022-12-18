Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác?

Sao quốc tế 18/12/2022 11:23

Một trang mạng xã hội đã tiết lộ Angela từng dùng tiền và vị thế để mua vai nữ chính trong Minh Lan Truyện.

Triệu Lệ DĩnhAngelababy đều là một trong những mỹ nhân đại diện cho lứa tiểu hoa 85 của làng giải trí Hoa Ngữ. Nếu như Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời vì nhan sắc lẫn diễn xuất ngày càng thăng hạng thì Angelababy lại khiến công chúng không ít lần ngán ngẩm về diễn xuất của cô và được gọi với danh hiệu ‘bình hoa di động’.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy đều là một trong những mỹ nhân đại diện cho lứa tiểu hoa 85 của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội đã tiết lộ một sự việc liên quan đến vai diễn của hai nàng tiểu hoa này. Được biết, Minh Lan Truyện là một trong những dự án đình đám của Triệu Lệ Dĩnh, góp phần đưa tên tuổi của cô có chỗ đứng trong lòng công chúng. Thế nhưng, theo bài viết này cho biết khi dự án Minh Lan Truyện bước vào giai đoạn chọn lựa diễn viên chính, Angelababy từng tiếp cận nhà sản xuất của phim, và hứa rằng chỉ cần cô được chọn, đoàn làm phim nhất định sẽ thu về khoản tiền lớn bất ngờ.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 2
Angelababy từng dùng tiền để mua vai trong Minh Lan Truyện nhưng không thành công - Ảnh: Internet

Nhưng điều đáng nói, thứ nhà sản xuất không thiếu nhất lại là... tiền, ông còn có yêu cầu vô cùng cao đối với chất lượng tác phẩm cũng như khả năng diễn xuất của dàn cast, nên đã thẳng thừng từ chối, kết quả Triệu Lệ Dĩnh đã lọt vào mắt xanh của ông lớn này. Có lẽ nhờ thế, mà Minh Lan Truyện đã thu về thành tích rất khả quan, đồng thời được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất màn ảnh Hoa ngữ suốt nhiều năm qua.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 3
Minh Lan Truyện thành công nhờ đạo diễn sáng suốt lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, danh tiếng của Angelababy vốn dĩ trong làng phim không được tốt cho lắm khi thực lực có hạn mà nhận được tài nguyên cùng thù lao cao ngất ngưởng chỉ vì có ‘chồng cũ’ Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn. Tuy nhiên, không có năng lực mà chỉ ‘dựa hơi’ thì cũng có ngày phải gánh hậu quả xấu hổ.

Sau thành công của Chân Hoàn Truyện, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã quyết định quay thêm một bộ phim cổ trang đại chế tác – Mị Nguyệt Truyện vào năm 2014. Khi đó, Angelababy cũng chú ý đến sự nổi tiếng của bộ phim này và quyết định tìm đến Trịnh Hiểu Long với mong muốn có thể nhận được vai nữ chính Mị Nguyệt. Nhưng nào ngờ, vai Mị Nguyệt này đã được định sẵn là do Tôn Lệ đảm nhận nên Angelababy đành nhẫn nhịn mà chọn vai Ngụy phu nhân. Thời điểm đó, Lưu Đào đã đi trước một bước tiến cử Mã Tô cho vai diễn này.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 4
Angelababy cũng từng dùng tiền để mua 1 vai trong Mị Nguyệt Truyện - Ảnh: Internet

Biết được có người đang cạnh tranh vai diễn với mình, Angelababy đã nói với đạo diễn là cô có thể mang thêm tiền vào đoàn phim. Vì Mị Nguyệt Truyện cũng là một dự án phim lớn, nếu có thêm người đầu tư thì điều kiện quay phim sẽ càng tốt hơn. Bên cạnh đó, đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng coi trọng độ nổi tiếng của Angelababy nên ông đã đồng ý giao vai diễn cho cô. Nào ngờ khi Mị Nguyệt Truyện khai máy, Angelababy đã xin nghỉ vài ngày để quay show, nếu cô ấy không đến kịp thì đoàn phim có thể sẽ phải hoãn 1 tuần.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 5
Tuy nhiên, cô bị đạo diễn đuổi ra khỏi đoàn phim vì thiếu trách nhiệm cho vai diễn, ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu hoãn quay phim 1 tuần sẽ tốn khoản kinh phí không hề nhỏ, nhất là khi Mị Nguyệt Truyện còn là một dự án lớn. Đạo diễn nghe chuyện Angelababy xin nghỉ nên vô cùng tức giận, thẳng tay đuổi cổ cô ấy ra khỏi đoàn phim luôn. Lúc này đây, Angelababy mới cảm thấy hối hận và nhờ Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ nhưng không thành. Vai Ngụy phu nhân không có người đảm nhận, Lưu Đào đã nhờ Tôn Lệ ra mặt giúp cho Mã Tô lấy vai và đạo diễn Trịnh cũng đồng ý.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác? - Ảnh 6
Mị Nguyệt Truyện - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, khi đã ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, không còn chỗ dựa để trao tài nguyên phim ảnh, các dự án hiện tại Angelababy nhận đều không được đánh giá cao, đa phần hợp tác với sao nam kém tuổi, phim lên sóng cũng chẳng có nhiệt. Thậm chí, gần đây, dự án Mộ Sắc Tâm Ước, cô nàng lại bị xếp phiên 2 so với nam chính kém tiếng hơn Nhậm Gia Luân. Đủ để thấy, nếu không có năng lực thì thời thế của Angelababy đã trượt dài như thế nào so với lúc trước.

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