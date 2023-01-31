Một nhãn hàng Bạch Lộc làm đại sứ bất ngờ để lộ bằng chứng hẹn hò của cô và Trương Lăng Hách

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là cái tên nổi bật trong năm vừa qua khi vướng tin đồn hẹn hò sau khi cùng tham gia dự án Ninh An Như Mộng . Mặc dù, chưa có xác nhận chính thức về mối quan hệ này nhưng cư dân mạng đã không ít lần phát hiện những manh mối hẹn hò của cặp đôi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bằng chứng cho thấy Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang trong mối quan hệ ‘trên tình bạn’. Theo đó, cư dân mạng bắt chộp khoảnh khắc đại ngôn Allie của Bạch Lộc comment dưới video của Trương Lăng Hách: “Má ơi, bạn trai của Bạch Lộc”. Được biết, Allie là nhãn hàng mà Bạch Lộc hiện đang làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm. Dù chưa có sự đính chính chính thức nhưng đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về mối quan hệ này của cặp đôi.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò hồi tháng 9/2022. Bạch Lộc được phát hiện nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

Cặp đôi mới cùng tham gia bộ phim Ninh An Như Mộng. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc.

Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ dù cả hai chưa lên tiếng chính thức sự thật về mối quan hệ này.