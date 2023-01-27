Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa

Sao quốc tế 27/01/2023 14:00

Mới đây, dự án Ninh An Như Mộng đã chính thức tung poster dàn cast chính, đồng thời công bố dàn diễn viên chính thức của bộ phim.

Ngay từ khi công bố đến khi đóng máy, phim cổ trang Ninh An Như Mộng đã khiến khán giả thích thú không thôi bởi sự kết hợp “chất lượng” giữa Bạch Lộc và “tiểu sinh” Trương Lăng Hách. Dù chưa có lịch lên sóng nhưng những thông tin xoay quanh bộ phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 1

Mới đây, dự án Ninh An Như Mộng đã chính thức tung poster dàn cast chính, đồng thời công bố dàn diễn viên chính thức của bộ phim. Theo đó, danh sách dàn cast bao gồm: Bạch Lộc (Khương Tuyết Ninh), Trương Lăng Hách (Tạ Nguy), Vương Tinh Việt (Trương Già), Chu Tuấn Vỹ (Yến Lâm), Lưu Tá Ninh (Thẩm Chỉ Y công chúa),…

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 2Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 3Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 4Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 5Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 6

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc đời đầy “cẩu huyết” của cô nàng Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc). Khương Tuyết Ninh từng bất chấp tất cả để được làm hoàng hậu, đứng đầu lục cung. Tuy nhiên, khi cung biến xảy ra nàng đã buộc phải tự vẫn. Giờ đây, Tuyết Ninh chỉ mong có thể tránh xa cuộc chiến quyền lực, thay đổi những sai lầm và làm chủ số phận của mình.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 7

Ma xui quỷ khiến, nàng nhập cung và trở thành học trò của đế sư Tạ Nguy (Trương Lăng Hách). Tuyết Ninh vừa tiếp thu sự chỉ dạy của Tạ Nguy vừa âm thầm tìm cách ngăn chặn thảm kịch đang đến gần của Yến Lâm (Châu Tuấn Vỹ). Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy đã ra sức và thành công bảo vệ được tính mạng toàn bộ Yến gia. Sau, Tuyết Ninh vô tình lại bị cuốn vào kế hoạch loạn đảng của Bình Nam vương. Nàng và Trương Già (Vương Tinh Việt) thâm nhập vào doanh trại quân địch. Trong lúc nguy hiểm cận kề, Tuyết Ninh đã đỡ mũi tên cho Trương Già nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể tiếp tục đồng hành.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 8

Địch quốc Đại Nguyệt lại tìm đến, trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y (Lưu Tá Ninh) buộc phải hòa thân. Khương Tuyết Ninh muốn giúp Chỉ Y, liền theo Tạ Nguy tiến về phía Bắc thảo phạt Đại Nguyệt. Trong muôn trùng nguy nan, Tạ Nguy bảo vệ Tuyết Ninh không tiếc tổn hại bản thân, hai người trải qua ngày tháng kề cận đã nảy sinh tình cảm. Lúc này, âm mưu kinh khủng hơn dần hé lộ, phơi bày chân tướng về sự việc Bình Nam vương 20 năm trước. Sau cùng, Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy tiếp thủ, vạch trần chân tướng năm xưa.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung loạt poster, công bố dàn cast chính thức, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 9

Được biết, đạo diễn phim là Chu Duệ Bân - người từng tạo nên nhiều dự án phim ảnh nổi tiếng trong thời gian gần đây như Hương Mật Tựa Khói Sương, Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành,...cũng khiến nhiều người hoàn toàn tin tưởng vào thành công nối tiếp của Ninh An Như Mộng trong tương lai.

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