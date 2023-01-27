Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là những nàng tiểu hoa cùng lứa, cùng tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút trên phim ảnh , chính vì thế, hai cô nàng thường xuyên được đặt trên bàn cân so sánh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc của hai cô nàng Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y trong bộ ảnh chào năm mới. Ngay lập tức, nhan sắc của họ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Có thể thấy, họ có cùng một kiểu tạo dáng khoe vai trần. Với việc tập luyện thể thao thường xuyên cũng như chế độ ăn uống hợp lý, thân hình của hai diễn viên đều gây sốt vì sự thon thả, săn chắc.

Nhiều khán giả cho rằng hai diễn viên đều có vẻ đẹp riêng, không ai kém cạnh ai. Một số thì cho rằng Cúc Tịnh Y có phần khí chất hơn Bạch Lộc. Số còn lại thì cho rằng Bạch Lộc mang vẻ đẹp khỏe khoắn, cuốn hút hơn Cúc Tịnh Y.

Trước đây, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y cũng thường xuyên bị công chúng so sánh. Theo nhiều khán giả cho rằng, Bạch Lộc thường xuyên gây thất vọng với nhan sắc có phần đi xuống, không có nhiều đột phá trông có phần “dừ” hơn hẳn Cúc Tịnh Y dù bằng tuổi. Tuy nhiên, nếu xét về kỹ năng diễn xuất, Bạch Lộc lại hơn hẳn Cúc Tịnh Y khi có nhiều dự án gây được tiến vang, trong khi, Cúc Tịnh Y xưa nay được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm" mới ra phim một lần và cũng chưa có phim nào hot.

Hiện tại, màn so sánh giữa Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y trong bộ ảnh chào năm mới vẫn còn gây tranh cãi dữ dội cộng động mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.