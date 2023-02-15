Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Những ngày qua, dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khai máy. Dù cách biệt đến 9 tuổi nhưng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi trông khá đẹp đôi. Chính vì thế, những thông tin và hình ảnh hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, đoàn phim Chiết Yêu đã chính thức tung những hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi vào đúng dịp lễ Valentine. Ở poster chung của cặp đôi khiến dân tình không khỏi bật cười vì cặp đôi đều lăn ra ngủ thay vì lãng mạn, tình tứ như những bộ phim khác.

Tuy nhiên, ở hình ảnh riêng của hai diễn viên, tạo hình của mỹ nữ Tống Tổ Nhi lần nữa hoàn toàn "đốn gục" netizen. Phần lớn cư dân mạng đều cảm thán trước nhan sắc cũng như tạo hình của Tống Tổ Nhi. Với, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngũ quan tinh tế, nhẹ nhàng , dù ở góc độ nào thì thần thái và khí chất của cô nàng đều nổi bật đầy cuốn hút.

Trái ngược với tạo hình không thể nào hợp hơn của nữ chính Tống Tổ Nhi, tạo hình của Lưu Vũ Ninh lại khiến dân tình khá thất vọng khi có visual giống nam phụ hơn nam chính. Tuy nhiên, dù gây nhiều tranh cãi về nhan sắc, kỹ năng diễn xuất nhưng Lưu Vũ Ninh đang không ngừng chứng minh với khán giả về sự cố gắng của bản thân mình.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.