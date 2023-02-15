Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Sao quốc tế 15/02/2023 11:02

Mới đây, đoàn phim Chiết Yêu đã chính thức tung những hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi.

Những ngày qua, dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khai máy. Dù cách biệt đến 9 tuổi nhưng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi trông khá đẹp đôi. Chính vì thế, những thông tin và hình ảnh hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm.

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều? - Ảnh 1

Mới đây, đoàn phim Chiết Yêu đã chính thức tung những hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi vào đúng dịp lễ Valentine. Ở poster chung của cặp đôi khiến dân tình không khỏi bật cười vì cặp đôi đều lăn ra ngủ thay vì lãng mạn, tình tứ như những bộ phim khác.

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều? - Ảnh 2

Tuy nhiên, ở hình ảnh riêng của hai diễn viên, tạo hình của mỹ nữ Tống Tổ Nhi lần nữa hoàn toàn "đốn gục" netizen. Phần lớn cư dân mạng đều cảm thán trước nhan sắc cũng như tạo hình của Tống Tổ Nhi. Với, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngũ quan tinh tế, nhẹ nhàng , dù ở góc độ nào thì thần thái và khí chất của cô nàng đều nổi bật đầy cuốn hút.

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều? - Ảnh 3

Trái ngược với tạo hình không thể nào hợp hơn của nữ chính Tống Tổ Nhi, tạo hình của Lưu Vũ Ninh lại khiến dân tình khá thất vọng khi có visual giống nam phụ hơn nam chính. Tuy nhiên, dù gây nhiều tranh cãi về nhan sắc, kỹ năng diễn xuất nhưng Lưu Vũ Ninh đang không ngừng chứng minh với khán giả về sự cố gắng của bản thân mình.

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều? - Ảnh 4

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều? - Ảnh 5

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

 

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội cho rằng khung cảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu không được xứng đôi, anh chàng không có vibe nam chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi Lưu Vũ Ninh Chiết Yêu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng