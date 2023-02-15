Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Sao quốc tế 15/02/2023 10:01

Mới đây, trong một chương trình của xứ Trung, Trần Nghiên Hy bất ngờ chia sẻ một chuyện chưa từng kể về cuộc hôn nhân của mình với Trần Hiểu.

Nên duyên sau lần hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014, chuyện tình của Trần Nghiên HyTrần Hiểu luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng kể từ sau khi cặp đôi về chung một nhà.

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu? - Ảnh 1

Mới đây, trong một chương trình xứ Trung, Trần Nghiên Hy đã chia sẻ về những chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân của mình với Trần Hiểu. Theo đó, cô cho biết Trần Hiểu rất lãng mạng trước khi kết hôn. Vào sinh nhật của cô, anh bất ngờ tới đoàn phim trải hoa hồng khắp phòng, chuẩn bị khinh khí cầu và bánh kem rất lãng mạn.

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu? - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì Tràn Nghiên Hy không nhận được bất kỳ quà sinh nhật nào. Nhưng sau đó cô đã tiết lộ lý do thực sự vì sao mình không được nhận quà và nhắc nhở nhẹ ông xã: "Tuy quyền tài chính trong gia đình là do mình quản, nhưng trong lòng vẫn hy vọng anh ấy có thể tạo bất ngờ gì đó cho mình".

Ngay sau đó, MC của chương trình đã trêu đùa Trần Hiểu rằng: "Nếu Trần Hiểu có xem chương trình này thì hãy anh tự giác một chút nhé". Trần Nghiên Hy cũng nói thêm: "Hy vọng anh ấy sẽ xem".

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu? - Ảnh 3

Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng cảm thấy khá chuyện này khá thú vị về tình yêu của cặp đôi này. Được biết, sau khi về chung một nhà với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đã dành toàn tâm cho gia đình mà không tham gia đóng phim nữa, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong chương trình truyền hình hay chụp ảnh cho thương hiệu. Còn Trần Hiểu khá bận rộn với công việc nên cũng ít khi thấy họ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, chỉ có Trần Nghiên Hy thỉnh thoảng có đăng vài tấm hình chụp chung với con trai.

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu? - Ảnh 4Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu? - Ảnh 5

Nhiều năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Phớt lờ các tin đồn xấu, Trần Hiểu vẫn luôn động viên, khen ngợi Trần Nghiên Hy trong những lần phỏng vấn, gián tiếp phủ nhận tin đồn vợ chồng ly hôn. Trần Hiểu cho biết vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Nam diễn viên biết ơn Nghiên Hy đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Mới đây, trong một chương trình, Trần Nghiên Hy đã giải thích ý nghĩa thực sự của ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu khiến dân tình ngập tràn trong mật ngọt.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Cặp đôi màn ảnh Hoa Ngữ từ vai tình nhân bỗng hóa mẹ-con: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được fan đẩy thuyền nhiệt tình?

Cặp đôi màn ảnh Hoa Ngữ từ vai tình nhân bỗng hóa mẹ-con: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được fan đẩy thuyền nhiệt tình?

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: lên sóng được tập đầu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị khán giả ném đá 'như chị với em luôn chứ không giống như một đôi tình nhân'

Mộng Hoa Lục: lên sóng được tập đầu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị khán giả ném đá 'như chị với em luôn chứ không giống như một đôi tình nhân'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng