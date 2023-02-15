Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Nên duyên sau lần hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014, chuyện tình của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng kể từ sau khi cặp đôi về chung một nhà.

Mới đây, trong một chương trình xứ Trung, Trần Nghiên Hy đã chia sẻ về những chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân của mình với Trần Hiểu. Theo đó, cô cho biết Trần Hiểu rất lãng mạng trước khi kết hôn. Vào sinh nhật của cô, anh bất ngờ tới đoàn phim trải hoa hồng khắp phòng, chuẩn bị khinh khí cầu và bánh kem rất lãng mạn.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì Tràn Nghiên Hy không nhận được bất kỳ quà sinh nhật nào. Nhưng sau đó cô đã tiết lộ lý do thực sự vì sao mình không được nhận quà và nhắc nhở nhẹ ông xã: "Tuy quyền tài chính trong gia đình là do mình quản, nhưng trong lòng vẫn hy vọng anh ấy có thể tạo bất ngờ gì đó cho mình".

Ngay sau đó, MC của chương trình đã trêu đùa Trần Hiểu rằng: "Nếu Trần Hiểu có xem chương trình này thì hãy anh tự giác một chút nhé". Trần Nghiên Hy cũng nói thêm: "Hy vọng anh ấy sẽ xem".

Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng cảm thấy khá chuyện này khá thú vị về tình yêu của cặp đôi này. Được biết, sau khi về chung một nhà với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đã dành toàn tâm cho gia đình mà không tham gia đóng phim nữa, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong chương trình truyền hình hay chụp ảnh cho thương hiệu. Còn Trần Hiểu khá bận rộn với công việc nên cũng ít khi thấy họ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, chỉ có Trần Nghiên Hy thỉnh thoảng có đăng vài tấm hình chụp chung với con trai.

Nhiều năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Phớt lờ các tin đồn xấu, Trần Hiểu vẫn luôn động viên, khen ngợi Trần Nghiên Hy trong những lần phỏng vấn, gián tiếp phủ nhận tin đồn vợ chồng ly hôn. Trần Hiểu cho biết vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Nam diễn viên biết ơn Nghiên Hy đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.