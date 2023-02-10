Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu nên duyên nhau sau khi hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp. Mặc dù bộ phim không thành công và tạo hình Tiểu Long Nữ trong phim bị chê tơi tả nhưng ở ngoài đời, họ lại trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ của Cbiz. Đến nay, tổ ấm của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu vẫn luôn tràn ngập sinh khí hạnh phúc, là niềm ngưỡng mộ của cộng đồng mạng và đông đảo nghệ sĩ trong giới giải trí xứ Trung.

Mới đây, trong một chương trình, Trần Nghiên Hy cho biết avatar Wei.xin của cô là hình vẽ một con lợn và một con thỏ, tượng trưng cho tuổi của hai vợ chồng. Còn avatar Wei.xin của Trần Hiểu lại là bức ảnh chụp chung tinh nghịch của hai người khi quay bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Thông tin này nhận nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả dành cho hôn nhân của vợ chồng Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu. Được biết, sau khi kết hôn, Trần Hiểu khá bận rộn, đã dành toàn tâm cho gia đình mà không tham gia đóng phim nữa, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong chương trình truyền hình hay chụp ảnh cho thương hiệu. Cặp đôi hiếm khi có hình chụp chung nên hành động để avatar đó cũng như để thể hiện tình yêu của họ đồng thời một phần nào đó đập tan tin đồn ngoại tình của Trần Nghiên Hy gần đây.

Được biết, hồi đầu năm nay, Trần Nghiên Hy dính tin đồn ‘cắm sừng’ Trần Hiểu khi có quan hệ thân thiết với Bành Quán Anh. Cụ thể là trong quá trình quay phim truyền hình Đặng Lệ Quân, Tôi Chỉ Quan Tâm Người, Trần Nghiên Hy có nhiều cử chỉ thân thiết quá trớn với bạn diễn Bành Quán Anh.

Không những thế, Trần Nghiên Hy nhiều lần bị bắt gặp có hành động đút đồ ăn cho Bành Quán Anh, cũng như có nhiều cử chỉ ngọt ngào với đàn em trên phim trường. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn để lộ bằng chứng trên MXH khi trong ngày Thất tịch năm trước, Trần Nghiên Hy đăng bài lúc 16 giờ 57 phút, còn Bành Quán Anh thì là 16 giờ 52 phút cùng ngày. Ghép lại, chúng ta có "5257", tiếng lóng có nghĩa là "Tôi yêu bà xã".

Tuy nhiên, sau đó, Trần Nghiên Hy cũng xuất hiện tại họp báo phim của Trần Hiểu với vai trò MC. Cả hai có những tương tác thú vị, không để lại bất cứ nghi ngờ gì về mối hôn nhân "lục đục".