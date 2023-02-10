Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Sao quốc tế 10/02/2023 09:10

Mới đây, trong một chương trình, Trần Nghiên Hy đã giải thích ý nghĩa thực sự của ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu khiến dân tình ngập tràn trong mật ngọt.

Trần Nghiên HyTrần Hiểu nên duyên nhau sau khi hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp. Mặc dù bộ phim không thành công và tạo hình Tiểu Long Nữ trong phim bị chê tơi tả nhưng ở ngoài đời, họ lại trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ của Cbiz. Đến nay, tổ ấm của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu vẫn luôn tràn ngập sinh khí hạnh phúc, là niềm ngưỡng mộ của cộng đồng mạng và đông đảo nghệ sĩ trong giới giải trí xứ Trung.

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 1

Mới đây, trong một chương trình, Trần Nghiên Hy cho biết avatar Wei.xin của cô là hình vẽ một con lợn và một con thỏ, tượng trưng cho tuổi của hai vợ chồng. Còn avatar Wei.xin của Trần Hiểu lại là bức ảnh chụp chung tinh nghịch của hai người khi quay bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 2Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 3Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 4

Thông tin này nhận nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả dành cho hôn nhân của vợ chồng Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu. Được biết, sau khi kết hôn, Trần Hiểu khá bận rộn, đã dành toàn tâm cho gia đình mà không tham gia đóng phim nữa, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong chương trình truyền hình hay chụp ảnh cho thương hiệu. Cặp đôi hiếm khi có hình chụp chung nên hành động để avatar đó cũng như để thể hiện tình yêu của họ đồng thời một phần nào đó đập tan tin đồn ngoại tình của Trần Nghiên Hy gần đây.

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 5

Được biết, hồi đầu năm nay, Trần Nghiên Hy dính tin đồn ‘cắm sừng’ Trần Hiểu khi có quan hệ thân thiết với Bành Quán Anh. Cụ thể là trong quá trình quay phim truyền hình Đặng Lệ Quân, Tôi Chỉ Quan Tâm Người, Trần Nghiên Hy có nhiều cử chỉ thân thiết quá trớn với bạn diễn Bành Quán Anh.

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 6

Không những thế, Trần Nghiên Hy nhiều lần bị bắt gặp có hành động đút đồ ăn cho Bành Quán Anh, cũng như có nhiều cử chỉ ngọt ngào với đàn em trên phim trường. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn để lộ bằng chứng trên MXH khi trong ngày Thất tịch năm trước, Trần Nghiên Hy đăng bài lúc 16 giờ 57 phút, còn Bành Quán Anh thì là 16 giờ 52 phút cùng ngày. Ghép lại, chúng ta có "5257", tiếng lóng có nghĩa là "Tôi yêu bà xã". 

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình - Ảnh 7

Tuy nhiên, sau đó, Trần Nghiên Hy cũng xuất hiện tại họp báo phim của Trần Hiểu với vai trò MC. Cả hai có những tương tác thú vị, không để lại bất cứ nghi ngờ gì về mối hôn nhân "lục đục".

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent thông báo sẽ cho ra mắt mùa mới của chương trình thực tế Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc và có ý mời vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tham gia với tư cách khách mời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Trần Hiểu sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Cặp đôi màn ảnh Hoa Ngữ từ vai tình nhân bỗng hóa mẹ-con: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được fan đẩy thuyền nhiệt tình?

Cặp đôi màn ảnh Hoa Ngữ từ vai tình nhân bỗng hóa mẹ-con: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được fan đẩy thuyền nhiệt tình?

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: lên sóng được tập đầu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị khán giả ném đá 'như chị với em luôn chứ không giống như một đôi tình nhân'

Mộng Hoa Lục: lên sóng được tập đầu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị khán giả ném đá 'như chị với em luôn chứ không giống như một đôi tình nhân'

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 3 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 9 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 10 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng