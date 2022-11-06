Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Sao quốc tế 06/11/2022 19:18

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent thông báo sẽ cho ra mắt mùa mới của chương trình thực tế Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc và có ý mời vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tham gia với tư cách khách mời.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent thông báo sẽ cho ra mắt mùa mới của chương trình thực tế Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc và có ý mời vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tham gia với tư cách khách mời.

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'? - Ảnh 1
Chương trình Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc và có ý mời vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tham gia với tư cách khách mời - Ảnh: Internet

Được biết Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc là chương trình có nội dung chủ yếu xoanh quanh cuộc sống chân thực và hạnh phúc của các cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng giải trí. Trước đó, show giải trí này từng có sự góp mặt của nhiều cặp đôi đình đám như Ngô Kinh và Tạ Nam, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên, Trần Kiến Bân và Tưởng Cần Cần, Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập...

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'? - Ảnh 2
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng tham gia mùa trước thì hiện tại đã đường ai nấy đi - Ảnh: Internet

Ngay khi có thông tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy có thể sẽ tham gia chương trình này đã nhận về nhiều ý kiến tích cực lẫn trái chiều. Một số khán giả hào hứng muốn biết cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cặp đôi này như thế vì cặp đôi có đời sống hôn nhân khá kín tiếng. Tuy nhiên, số khác lại e ngại vì chương trình này bị dính “lời nguyền ly hôn”. Trước đó, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng tham gia mùa trước thì hiện tại đã đường ai nấy đi.

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'? - Ảnh 3
Khán giả e ngại việc chương trình này bị dính “lời nguyền ly hôn” sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy -  Ảnh: Internet

Không những thế, cách đây không lâu, một blogger đã tung tin tố một sao nam ngoại tình. Dữ liệu được đưa ra, ngôi sao này có tên 2 chữ, là một minh tinh nổi tiếng đã có gia đình. Còn kẻ thứ ba cũng có tên 2 chữ, từng đóng một bộ phim hài rất hot.

Dưới phần bình luận, nhiều netizens nghi ngờ 2 ngôi sao được nhắc tới trong bài là Trần Hiểu và Lâm Duẫn. Được biết , Trần Hiểu là sao nam nổi tiếng và có cuộc hôn nhân với Trần Nghiên Hy. Còn Lâm Duẫn từng tham gia phim hài bom tấn Mỹ Nhân Ngư cùng với ngôi sao Châu Tinh Trì. Không những thế, Trần Hiểu và Lâm Duẫn từng hợp tác trong bộ phim cổ trang ăn khách Mộng Hoa Lục. Song trên phim cả hai không có nhiều tương tác với nhau bởi Trần Hiểu là nam chính đóng cùng Lưu Diệc Phi, Lâm Duẫn vào vai nữ phụ Tống Dẫn Chương. Tuy nhiên, người đăng bài tố cáo đã đính chính không phải Trần Hiểu mà là một người khác.

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'? - Ảnh 4
Gần đây có tin đồn Lâm Duẫn là người thứ 3 xen vào hôn nhân Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy nhưng đã được đính chính - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy được mời tham gia chương trình Bản Hòa Tấu Hạnh Phúc vẫn chưa được xác thực từ phía các diễn viên. Các khán giả tiếp tục hóng chờ công bố chính thức từ phía ekip chương trình.

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