Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần

Sao quốc tế 01/06/2022 19:00

Sina đưa tin Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô.

Sina đưa tin Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô.

Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần - Ảnh 1
Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Uông Tiểu Phi phủ nhận ngoại tình cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Doanh nhân họ Uông còn nói vợ cũ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cho biết sau khi đọc những lời tố cáo của chồng cũ, Từ Hy Viên buồn, cảm thấy tức giận.Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ: "Trước đây tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Hãy giữ miệng giữ đức, đừng làm tổn thương Hy Viên và các cháu". Mẹ nữ diễn viên giải thích sau khi sinh non con thứ ba, bệnh động kinh của Từ Hy Viên trở nặng khiến cô phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Do stress, Hy Viên uống thêm thuốc giãn cơ do bác sĩ kê, không phải chất cấm.

Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần - Ảnh 2
 Từng ủng hộ Từ Hy Viên quay lại với Uông Tiểu Phi nhưng hiện tại mẹ Từ Hy Viên chỉ trích doanh nhân Bắc Kinh - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, số tiền 35.000 USD Uông Tiểu Phi giao mỗi tháng không phải để Từ Hy Viên sử dụng mà là chi phí nuôi dưỡng hai con. Bà Hoàng Xuân Mai từng ủng hộ Từ Hy Viên quay lại với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, hiện tại bà chỉ trích doanh nhân Bắc Kinh.

Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ Uông Tiểu Phi nói sai sự thật việc cô mắc bệnh tâm thần - Ảnh 3
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã chính thức ly hôn - Ảnh: Internet

Người đại diện của Từ Hy Viên chia sẻ nữ diễn viên không làm gì trái pháp luật. Do bệnh trở nặng, nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm ở nhà chăm sóc hai con. Dù thu nhập thấp, hai người vẫn cùng chi trả chi phí nuôi con. Số tiền 35.000 USD là Uông Tiểu Phi tự nguyện chu cấp cho gia đình. "Từ Hy Viên chưa từng ép buộc anh ấy làm gì cho cô", người đại diện của Đại S nói.

 

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