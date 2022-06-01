Sina đưa tin Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô.
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Sina đưa tin Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô.
Trước đó, Uông Tiểu Phi phủ nhận ngoại tình cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Doanh nhân họ Uông còn nói vợ cũ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng.
Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cho biết sau khi đọc những lời tố cáo của chồng cũ, Từ Hy Viên buồn, cảm thấy tức giận.Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ: "Trước đây tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Hãy giữ miệng giữ đức, đừng làm tổn thương Hy Viên và các cháu". Mẹ nữ diễn viên giải thích sau khi sinh non con thứ ba, bệnh động kinh của Từ Hy Viên trở nặng khiến cô phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Do stress, Hy Viên uống thêm thuốc giãn cơ do bác sĩ kê, không phải chất cấm.
Ngoài ra, số tiền 35.000 USD Uông Tiểu Phi giao mỗi tháng không phải để Từ Hy Viên sử dụng mà là chi phí nuôi dưỡng hai con. Bà Hoàng Xuân Mai từng ủng hộ Từ Hy Viên quay lại với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, hiện tại bà chỉ trích doanh nhân Bắc Kinh.
Người đại diện của Từ Hy Viên chia sẻ nữ diễn viên không làm gì trái pháp luật. Do bệnh trở nặng, nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm ở nhà chăm sóc hai con. Dù thu nhập thấp, hai người vẫn cùng chi trả chi phí nuôi con. Số tiền 35.000 USD là Uông Tiểu Phi tự nguyện chu cấp cho gia đình. "Từ Hy Viên chưa từng ép buộc anh ấy làm gì cho cô", người đại diện của Đại S nói.