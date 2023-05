Trước đó, Uông Tiểu Phi phủ nhận ngoại tình cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Doanh nhân họ Uông còn nói vợ cũ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cho biết sau khi đọc những lời tố cáo của chồng cũ, Từ Hy Viên buồn, cảm thấy tức giận.Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ: "Trước đây tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Hãy giữ miệng giữ đức, đừng làm tổn thương Hy Viên và các cháu". Mẹ nữ diễn viên giải thích sau khi sinh non con thứ ba, bệnh động kinh của Từ Hy Viên trở nặng khiến cô phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Do stress, Hy Viên uống thêm thuốc giãn cơ do bác sĩ kê, không phải chất cấm.