Chồng mới của Từ Hy Viên bị chê 'nghèo', chỉ biết lãng mạn hóa tình cảm

Sao quốc tế 27/05/2022 11:13

Kết hôn chưa được bao lâu, chồng mới của Từ Hy Viên đã bị nhiều người nhận xét là không xứng với cô, điển hình là ở khía cạnh tài sản.

Vào ngày 25/5 vừa qua, DJ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh anh mặc đồ chuyên dụng và đi xe phân khối lớn, chồng mới của Từ Hy Viên được nhận xét là có phong cách thời trang khỏe khoắn. Trái ngược với anh, hôm đầu tuần, Uông Tiểu Phi lại chia sẻ bức ảnh ngồi xe hơi sang trọng trông vô cùng lịch thiệp và thành đạt.

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DJ Koo phóng khoáng và mạnh mẽ bên xe mô-tô phân khối lớn - Ảnh: Internet
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Uông Tiểu Phi sang trọng và lịch lãm trong xế hộp đắt tiền - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hai bức ảnh này được đem ra so sánh, cũng vì thế mà Từ Hy Viên bị dè bỉu là chọn nhầm đối tượng để kết hôn. Nhiều ý kiến cho rằng, ở tuổi 52, DJ Koo hoàn toàn không phù hợp với phong cách này và Đại S cũng trông không thể hòa hợp với anh.

Không những vậy, một netizen viết rằng: "Mô-tô có đắt tiền đến đâu cũng là mô-tô, sao có thể so sánh với một chiếc Maybach. DJ Koo và Uông Tiểu Phi cũng như vậy".

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Dù làm nhiều thứ cho Từ Hy Viên, không thể phủ nhận việc Uông Tiểu Phi chính là người khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ - Ảnh: Internet

Nhiều người chỉ ra rằng, trong hơn 10 năm bên nhau, Uông Tiểu Phi đã làm cho Từ Hy Viên nhiều thứ mà không phải ai cũng có thể, trong đó có việc mua khách sạn S trị giá 300 triệu NDT tặng cho cô để thể hiện tình cảm của mình. Còn với DJ Koo, tình cảm của anh lại mang màu sắc lãng mạn như xăm nhẫn lên tay, xăm tên lên cổ,... tuy vậy lại khá nghèo nàn vì cả tiền khách sạn cũng phải để người yêu của mình trả giúp.

Dẫu vậy, có không ít người bênh vực cho tình yêu của DJ Koo và Từ Hy Viên, đương cử một bình luận viết: "Tiền bạc không phải tất cả trong tình yêu, chắc cô ấy đã chán ngấy những kẻ giàu có mà giả tạo. Hơn nữa, ai biết DJ Koo có mua quà đắt tiền cho Hy Viên hay không, chắc gì anh ấy cần phải công khai chuyện đó ra?".

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Uống Tiểu Phi bị cho là đang hẹn hò với người đẹp Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

Trước nhiều sóng gió bủa vây, Từ Hy Viên và cả DJ Koo đều không lên tiếng về bất kỳ điều gì. Hiện tại, chồng mới của Đại S đang ở Mỹ và chưa rõ thời điểm anh sẽ trở về Đài Loan còn Uông Tiểu Phi đang trong vòng nghi vấn hẹn hò với người đẹp Trương Dĩnh Dĩnh.

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Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

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