Mẹ ruột Từ Hy Viên an tâm khi con gái tái hôn với DJ Koo

Sao quốc tế 15/05/2022 14:58

Sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Từ Hy Viên, mẹ cô đã hoàn toàn tin chắc con gái mình lần này đã chọn đúng người.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên vào ngày vừa qua đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí về cuộc sống của con gái kể từ khi tái hôn. Cũng trong buổi phỏng vấn này, bà đã đưa ra nhận xét của mình về cậu con rể ngoại quốc.

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Mẹ của Từ Hy Viên rất an tâm khi con gái mình tái hôn với DJ Koo - Ảnh: Internet

Theo đó, khi được yêu cầu chấm điểm DJ Koo, bà Hoàng Xuân Mai đã trả lời rằng anh đạt số điểm an toàn để làm con rể bà. Bên cạnh đó, bà cũng chia sẻ rằng Từ Hy Viên quả thật đã trẻ ra rất nhiều kể từ khi tái hôn

"Nhìn nụ cười của con gái tôi là hiểu. Con gái tôi hạnh phúc là tốt rồi. Tôi không quan trọng. Chỉ cần cậu ấy có thể làm cho con gái tôi hạnh phúc là tôi sẽ hạnh phúc. Dù sao cũng không phải là chồng tôi." - Bà Hoàng nói.

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Từ Hy Viên tươi cười nhiều hơn kể từ khi tái hôn - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Từ Hy Viên công khai tái hôn với DJ Koo vào đầu tháng 3/2022, cô đã vấp phải nhiều phản đối, trong đó mẹ của cô là người ra sức ngăn cản cặp đôi đến với nhau vì bà cho rằng con gái đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này. Cũng vì chuyện con gái bí mật kết hôn mà bà Hoàng tức đến mức huyết áp tăng cao, phải dùng thuốc để giữ được bình tĩnh.

Tuy vậy, sau khi gặp được DJ Koo, thái độ của mẹ ruột Từ Hy Viên đã hoàn toàn thay đổi, bà thừa nhận khá có thiện cảm với con rể mới. Bà nói: "Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Cậu ấy là người lịch sự và lễ độ, khi uống rượu sẽ lấy tay che miệng, cho thấy là một người tinh tế".

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DJ Koo đang lên kế hoạch định cư luôn tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Vào ngày 13/5 vừa qua, DJ Koo đã rời Đài Loan sau hơn 2 tháng kết hôn với Từ Hy Viên để sang Mỹ vì lịch trình từ trước. Một nguồn tin cho biết, nam nghệ sĩ đã lên kế hoạch định cư tại Đài Loan nhằm ở bên cạnh vợ được nhiều hơn và phát triển sự nghiệp tại đây.

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