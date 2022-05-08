Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày

Trước những tin đồn kinh doanh thua lỗ, Uông Tiểu Phi đã đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân của mình.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin Uông Tiểu Phi bật khóc khi phát sóng trực tiếp vì sắp phá sản. Cụ thể, chồng cũ Từ Hy Viên đã than thở rằng tình trạng hiện tại quá khó khăn, đầu tư 100 triệu nhân dân tệ (gần 360 tỷ đồng) để mở 3 cửa hàng nhưng tất cả đều làm ăn thua lỗ.

Ngoài ra, truyền thông hé lộ thêm, nam doanh nhân có 4 cửa hàng tại Thượng Hải đang phải tạm ngừng hoạt động, mỗi tháng lỗ khoảng 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng). Dù vậy, Uông Tiểu Phi không giảm quy mô kinh doanh và cố gắng trả lương cho nhân viên đầy đủ.

Trước những tin đồn, Uông Tiểu Phi đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân, phủ nhận việc kinh doanh nhà hàng đang ế ẩm.

Anh viết: "Tôi thực sự không muốn giải thích, nhưng những tin đồn làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, đồng nghiệp và nỗ lực của chúng tôi. Giờ đây, doanh số bán hàng trực tuyến đã vượt qua cả việc bán trực tiếp. Chúng tôi là một công ty thực phẩm, không chỉ là một chuỗi cửa hàng. Thành công của chúng tôi là điều hiển nhiên và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Bên cạnh đó, chồng cũ của Từ Hy Viên cũng khẳng định rằng: "Việc bán hàng takeaway sẽ bắt đầu vào ngày mai, đồng thời sẽ có 5 cửa hàng mới được mở sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Trong thời đại truyền thông này, lan truyền tin đồn thì dễ, bảo vệ quyền lợi thì khó".

Trước đó, Từ Hy Viên nộp đơn ly hôn vào hồi đầu tháng 11/2021. Ngoài ra, cặp đôi cũng sẽ bước vào cuộc phân chia tài sản chung.

Nguyên nhân tan vỡ tình cảm của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi là do sự bất đồng về quan điểm sống, nuôi dạy các con. Ngoài ra, việc Uông Tiểu Phi sống tại Bắc Kinh trong khi ba mẹ con Từ Hy Viên ở Đài Loan cũng khiến mối quan hệ hai vợ chồng thêm lạnh nhạt.

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