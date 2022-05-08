Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày

Sao quốc tế 08/05/2022 19:36

Trước những tin đồn kinh doanh thua lỗ, Uông Tiểu Phi đã đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân của mình.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin Uông Tiểu Phi bật khóc khi phát sóng trực tiếp vì sắp phá sản. Cụ thể, chồng cũ Từ Hy Viên đã than thở rằng tình trạng hiện tại quá khó khăn, đầu tư 100 triệu nhân dân tệ (gần 360 tỷ đồng) để mở 3 cửa hàng nhưng tất cả đều làm ăn thua lỗ.

Ngoài ra, truyền thông hé lộ thêm, nam doanh nhân có 4 cửa hàng tại Thượng Hải đang phải tạm ngừng hoạt động, mỗi tháng lỗ khoảng 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng). Dù vậy, Uông Tiểu Phi không giảm quy mô kinh doanh và cố gắng trả lương cho nhân viên đầy đủ.

tu hy vien

Trước những tin đồn, Uông Tiểu Phi đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân, phủ nhận việc kinh doanh nhà hàng đang ế ẩm.

Anh viết: "Tôi thực sự không muốn giải thích, nhưng những tin đồn làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, đồng nghiệp và nỗ lực của chúng tôi. Giờ đây, doanh số bán hàng trực tuyến đã vượt qua cả việc bán trực tiếp. Chúng tôi là một công ty thực phẩm, không chỉ là một chuỗi cửa hàng. Thành công của chúng tôi là điều hiển nhiên và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Bên cạnh đó, chồng cũ của Từ Hy Viên cũng khẳng định rằng: "Việc bán hàng takeaway sẽ bắt đầu vào ngày mai, đồng thời sẽ có 5 cửa hàng mới được mở sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Trong thời đại truyền thông này, lan truyền tin đồn thì dễ, bảo vệ quyền lợi thì khó".

tu hy vien 1

Trước đó, Từ Hy Viên nộp đơn ly hôn vào hồi đầu tháng 11/2021. Ngoài ra, cặp đôi cũng sẽ bước vào cuộc phân chia tài sản chung.

Nguyên nhân tan vỡ tình cảm của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi là do sự bất đồng về quan điểm sống, nuôi dạy các con. Ngoài ra, việc Uông Tiểu Phi sống tại Bắc Kinh trong khi ba mẹ con Từ Hy Viên ở Đài Loan cũng khiến mối quan hệ hai vợ chồng thêm lạnh nhạt.

Rạng rỡ sau tái hôn, Từ Hy Viên khoe 'bảo chứng hạnh phúc' với DJ Koo

Rạng rỡ sau tái hôn, Từ Hy Viên khoe 'bảo chứng hạnh phúc' với DJ Koo

Qua những hình ảnh mới nhất của Từ Hy Viên, có thể thấy nữ minh tinh đã hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tái hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi chồng cũ Từ Hy Viên sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Rạng rỡ sau tái hôn, Từ Hy Viên khoe 'bảo chứng hạnh phúc' với DJ Koo

Rạng rỡ sau tái hôn, Từ Hy Viên khoe 'bảo chứng hạnh phúc' với DJ Koo

DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên

DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Từ Hy Viên vừa tái hôn, mẹ của Uông Tiểu Phi đã ám chỉ con trai chưa quên được vợ cũ

Từ Hy Viên vừa tái hôn, mẹ của Uông Tiểu Phi đã ám chỉ con trai chưa quên được vợ cũ

Chị em Từ Hy Viên bị đàn anh nổi tiếng quấy rối, không dám phản kháng vì sợ 'quy tắc ngầm'

Chị em Từ Hy Viên bị đàn anh nổi tiếng quấy rối, không dám phản kháng vì sợ 'quy tắc ngầm'

Từ Hy Viên và các sao hoa ngữ 'muối mặt' vì hôi miệng, có người 10 năm không đóng cảnh hôn

Từ Hy Viên và các sao hoa ngữ 'muối mặt' vì hôi miệng, có người 10 năm không đóng cảnh hôn

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?