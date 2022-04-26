Từ Hy Viên và các sao hoa ngữ 'muối mặt' vì hôi miệng, có người 10 năm không đóng cảnh hôn

Tuy xinh đẹp và diễn xuất được xếp hạng top nhưng những sao hoa ngữ như Từ Hy Viên, Trần Tử Hàm,... vẫn bị bạn diễn ái ngại khi đóng cảnh thân mật vì hôi miệng.

Từ Hy Viên

Suốt nhiều năm sự nghiệp, Từ Hy Viên vô cùng nổi tiếng với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người đẹp lại có vấn đề nghiêm trọng về hơi thở nặng mùi của mình.

Từ Hy Viên nổi tiếng là thế nhưng cũng không thoát cảnh hôi miệng

Theo đó, vì là nữ minh tinh trẻ trung và có ngoại hình bắt mắt, Từ Hy Viên cũng đóng không ít phim tình cảm lãng mạn, tuy vậy không ít bạn diễn đã phàn nàn về mùi hôi miệng của cô, thậm chí đề nghị giảm các cảnh thân mật vì sợ hãi hơi thở khó chịu của Đại S.

Trần Tử Hàm

Góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bạch Xà Truyện, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thần Điêu Đại Hiệp,... nhưng Trần Tử Hàm vẫn không thể vươn mình lên vị trí sao hạng A. Nhiều người cho rằng lý do thật sự là vì hơi thở nặng mùi của cô.

Dù xinh đẹp và khí chất nhưng Trần Tử Hàm vẫn kém nổi vì hôi miệng

Theo truyền thông Trung Hoa, khi đóng vai Tiểu Thanh trong Bạch Xà Truyện (2006), Trần Tử Hàm đã gặp không ít khó khăn khi đóng các cảnh thân mật với nam diễn viên Phan Việt Minh vì mùi hôi miệng "chết người" của cô.

Lương Hựu Nam

Nữ diễn viên kỳ cựu Lương Hựu Nam từng khiến cho nhiều người điêu đứng bởi phát ngôn "thầm kín" của mình về những cảnh thân mật trong phim. Theo đó, cô đã tiết lộ trong một hoạt động tuyên truyền nha khoa rằng suốt hơn 10 năm qua cô đã không đóng cảnh hôn vì sợ mùi hôi miệng của mình "hại chết bạn diễn".

Vì hôi miệng, suốt hơn 10 năm Lương Hựu Nam đã không đóng cảnh hôn

Nữ minh tinh họ Lương còn không ngần ngại kể về một kỷ niệm khó quên về mùi hôi miệng này. Cụ thể, khi đóng 1 cảnh hôn, bạn diễn sau đó đã phải lùi lại rất xa cô khiến cho cô vô cùng xấu hổ.

Ảnh: Internet

Từ Hy Viên được khen 'trẻ ra 10 tuổi' sau khi tái hôn với DJ Koo Sau khi tái hôn với nghệ sĩ Hàn Quốc DJ Koo, nữ diễn viên Từ Hy Viên được khen ngợi hết lời về nhan sắc.

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