Sốc với khối tài sản kếch xù của chồng mới Từ Hy Viên, là hàng xóm của G-Dragon, Song Hye Kyo

Sao quốc tế 09/03/2022 15:52

Chồng mới của Từ Hy Viên sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa và thậm chí còn vượt mặt cả chồng cũ của cô là Uông Tiểu Phi.

Vào ngày 8/3, làng giải trí Hoa Ngữ sốc toàn tập khi Từ Hy Viên thông báo tái hôn với ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Hàn Koo Jun Hyeop (nghệ danh DJ Koo) chỉ sau 3 tháng ly hôn Uông Tiểu Phi. Được biết, Từ Hy Viên và DJ Koo lần đầu gặp nhau thông qua 1 buổi concert cách đây 24 năm. Sau đó chính Từ Hy Viên là người chủ động theo đuổi DJ Koo. Nàng Sam Thái còn đích thân đưa đón bạn trai đi chơi tại Đài Loan. Trong 1 năm hẹn hò, DJ Koo bắt đầu học tiếng Trung, còn Từ Hy Viên học thêm tiếng Hàn. Cuộc tình này sâu đậm đến mức nữ diễn viên xăm tên bạn trai lên mắt cá chân.

Sốc với khối tài sản kếch xù của chồng mới Từ Hy Viên, là hàng xóm của G-Dragon, Song Hye Kyo - Ảnh 1

Ảnh hiếm hoi thuở mới hẹn hò của Từ Hy Viên và DJ Koo

Vì thời gian đó, DJ Koo cực nổi tiếng nên công ty chủ quản có quy định cấm hẹn hò. Thậm chí trước báo giới, DJ Koo phải cắn răng phủ nhận chuyện hẹn hò với Từ Hy Viên khiến bạn gái vô cùng đau khổ. Nào ngờ sau hai thập kỉ, cặp đôi lại tái hợp trong hoàn cảnh éo le này. DJ Koo cho biết anh sẽ sang Đài Loan ngày 9/3 và thực hiện cách ly 10 ngày. Sau đó, anh sẽ gặp gia đình và 2 con của nàng Đại S. DJ Koo dự định sẽ ở lại quê vợ 2 tháng và đưa 3 mẹ con Đại S sang Hàn Quốc sinh sống. 

Theo báo chí Đài Loan đưa tin, một số cư dân mạng đã tìm ra được những tiết lộ trước đó về cơ ngơi đồ sộ của chồng mới Từ Hy Viên. Nhà sản xuất danh tiếng này có một căn biệt thự đồ sộ tại khu Gangnam được giới tài phiệt Hàn Quốc gọi là UN Village. Căn biệt thự có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm với diện tích 103 mét vuông, có hướng nhìn ra sông Hàn. Ước tính giá trị căn nhà này là hơn 70 triệu đô la Đài Loan (khoảng 15.6 triệu nhân dân tệ). Có thông tin cho rằng khu nhà này quay về mặt Sông Hàn và dựa vào lưng núi Nam San, địa thế phong thủy cực tuyệt vời, là đầu mối giao thông quan trọng giữa phía Nam và phía Bắc, an ninh kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.

Sốc với khối tài sản kếch xù của chồng mới Từ Hy Viên, là hàng xóm của G-Dragon, Song Hye Kyo - Ảnh 2

Chồng mới của Từ Hy Viên sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa

Sốc với khối tài sản kếch xù của chồng mới Từ Hy Viên, là hàng xóm của G-Dragon, Song Hye Kyo - Ảnh 3

Sốc với khối tài sản kếch xù của chồng mới Từ Hy Viên, là hàng xóm của G-Dragon, Song Hye Kyo - Ảnh 4

Anh sở hữu khối bất động sản đáng nể và là hàng xóm của loạt sao Hoa ngữ đình đám

Ngoài ra, hàng xóm của anh còn là những nhân vật cộm cán như chủ tịch tập đoàn Hyundai và các con, các nghệ sĩ nổi tiếng như TOP, G-Dragon, vợ chồng Taeyang, So Ji Sub, Lee Young Ae, Lee Jong Suk, Shin Min Ah, Song Hye Kyo, Lee Byung Hun, Lee Min Jung, BTS SUGA, BTS JIN,..

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