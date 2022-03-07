Liên quan đến cái chết của nữ diễn viên phim Chiếc Lá Cuốn Bay - TangMo Nida, mới đây, lại xuất hiện thêm nhiều tình tiết vô cùng đáng ngờ.

Suốt nhiều ngày nay, cái chết đáng ngờ của nữ diễn viên Tangmo Nida vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm và theo dõi. Tiếp nối những tình tiết trong vụ việc trên, trang Matichon của Thái Lan ngày 6/3 tiếp tục cung cấp đoạn CCTV ghi lại hình ảnh của 4 nhân vật Por, San, Robert và Job cùng nhau xuất hiện tại 1 trạm xăng. Đây là 1 chi tiết gây chú ý và khiến nhiều người đặt ra câu hỏi lớn bởi trước đó, các nhân vật này không cung cấp lời khai về việc gặp nhau sau vụ tai nạn của Tangmo, không chỉ vậy còn cùng nhau mất tích 1 ngày trời mới chịu đến đồn cảnh sát.

Nhóm bạn của nữ diễn viên Tangmo - Ảnh: Internet Trang Matichon cho biết, CCTV được tiết lộ là của 1 trạm xăng cách bến thuyền - nơi nhóm bạn Tangmo thuê thuyền dạo chơi sông Chao Phraya, khoảng 5km. Thời điểm cả 4 người có mặt tại đây là 2h 1 phút sáng ngày 25/2 - sau hơn 3 tiếng Tangmo rơi xuống sông và mất tích. Ngày hôm đó, Po và Job cùng đi trên chiếc xe tải Alpard màu đen, Robert và San mỗi người đi 1 chiếc xe Alpard màu trắng tới trạm xăng. Tất cả đều cầm trên tay điện thoại gọi mỗi người 1 hướng. Sau khoảng 30 phút, cả nhóm lên xe và rời khỏi cây xăng. Tuy nhiên, tình tiết này đã được nhóm người giấu nhẹm, không khai với cơ quan công an. Điều này đã khiến cư dân mạng hoài nghi và bàn tán xôn xao.

Tangmo cùng nhóm bạn, (trong đó có 2 người đàn ông lạ) trên thuyền vào hôm xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet Đáng chú ý hơn, đến mới đây, phía cơ quan công an đã tìm thấy 1 số đồ vật tại 2 điểm. Cụ thể, tại điểm thứ nhất, họ tìm được 1 chiếc túi màu đen bên trong có 1 chai rượu, ở địa điểm tiếp theo là 1 cái ly và 1 túi nhựa có đựng đồ bên trong. Mỗi điểm tìm kiếm đồ vật đều không cách xa nhau. Ngoài ra, 1 bộ đồ lặn được tìm thấy ở dưới đáy sông cũng được vớt lên để so sánh những gì được tìm thấy trong phổi của nữ diễn viên. Tiến hành trục vớt được nhiều đồ vật khả nghi tại 2 địa điểm trên sông - Ảnh: Internet Liên quan tới vụ việc, trước đó, vào ngày 4/3, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn trên sông

1 luật sư bất ngờ làm nhân chứng kể lại tình tiết vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, sốc nặng vì mẹ Tangmo đòi 21 tỷ Ngày càng có nhiều nhân vật đứng ra tiết lộ lời khai với cảnh sát về mối quan hệ của họ với những người liên quan tới vụ Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) tử nạn.

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