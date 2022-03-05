Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Sao quốc tế 05/03/2022 10:53

Những cá nhân phát tán tràn lan hình ảnh chụp cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cảnh cáo, hành động này sẽ phải đối diện với án phạt theo pháp luật.

 

Dẫn tin từ Khaosod, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vừa qua đã đưa ra cảnh cáo cho những người chia sẻ hình ảnh của nữ diễn viên Tangmo Nida. Phát ngôn viên của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh đây là hành động không tôn trọng người đã khuất và gia đình.

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tràn lan những hình ảnh chụp lại thi thể của nữ diễn viên Chiếc Lá Bay sau khi cô được cơ quan chức năng tìm thấy ở giữa sông Chao Phraya. Loạt hình ảnh xuất phát từ một vài tài khoản Instagram sau đó bắt đầu được chia sẻ rộng rãi khắp các trang MXH khác khiến nhiều người không khỏi sốc và phẫn nộ. 

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào? - Ảnh 1
Công chúng phẫn nộ đỉnh điểm khi các hình ảnh thi thể nữ diễn viên Tangmo bị lan truyền (Ảnh chụp màn hình)

Theo Bộ luật Hình sự, hành động trên bị coi là phạm tội hình sự theo khoản 366/4. Mức phạt của tội trên là 3 tháng tù hoặc phạt tiền tối đa 5.000 baht, hoặc cả hai. Thân nhân của người quá cố cũng có thể khởi kiện theo mục 366/4 của Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến cái chết thương tâm và nhiều uẩn khúc của nữ diễn viên Tangmo Nida, tờ Sanook đưa tin lực lượng cứu hộ đã lặn xuống để tìm kiếm chân vịt của con tàu mà Tangmo cùng nhóm bạn sử dụng trước khi gặp nạn. Trước đó, sau khi nữ diễn viên bị rơi sông, chiếc chân vịt của con tàu đã mất tích "bí ẩn", những người trên tàu khai rằng chân vịt đã bị hư và bị rơi chìm xuống sông Chao Phraya.

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào? - Ảnh 2

Sau quá trình tìm kiếm, cảnh sát vừa qua đã tìm thấy chiếc chân vịt cách bến tàu khoảng 5m và vẫn nguyên trạng, không hư hỏng. Theo cảnh sát, đây là vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án.

Mặt khác, luật sư Sitara Biabangkerd khẳng định vết thương trên chân của diễn viên Tangmo không phải do chân vịt của thuyền gây ra như mọi người bình luận. Theo luật sư, ngoài hai người là Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Hiso Po) và Paiboon Treekanchananan, sẽ có thêm người thứ ba bị kết tội sơ suất gây ra cái chết cho người khác.

 

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Hành động nhận 21 tỷ đồng tiền bồi thường rồi chấp nhận tha thứ cho đối tượng đang bị tình nghi của mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida, hiện nhận về phản ứng vô cùng phẫn nộ từ nhiều ngôi sao, bạn bè và anh trai của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ nữ diễn viên chiếc lá bay thi thể nữ diễn viên chiếc lá bay chân vịt tàu Tangmo chân vịt du thuyền

TIN LIÊN QUAN

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

Toàn cảnh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" Tangmo, liên tục xuất hiện nhiều "uẩn khúc" chưa thể giải đáp

Toàn cảnh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" Tangmo, liên tục xuất hiện nhiều "uẩn khúc" chưa thể giải đáp

Vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu

Vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào