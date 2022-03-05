Những cá nhân phát tán tràn lan hình ảnh chụp cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cảnh cáo, hành động này sẽ phải đối diện với án phạt theo pháp luật.

Dẫn tin từ Khaosod, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vừa qua đã đưa ra cảnh cáo cho những người chia sẻ hình ảnh của nữ diễn viên Tangmo Nida. Phát ngôn viên của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh đây là hành động không tôn trọng người đã khuất và gia đình. Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tràn lan những hình ảnh chụp lại thi thể của nữ diễn viên Chiếc Lá Bay sau khi cô được cơ quan chức năng tìm thấy ở giữa sông Chao Phraya. Loạt hình ảnh xuất phát từ một vài tài khoản Instagram sau đó bắt đầu được chia sẻ rộng rãi khắp các trang MXH khác khiến nhiều người không khỏi sốc và phẫn nộ.

Công chúng phẫn nộ đỉnh điểm khi các hình ảnh thi thể nữ diễn viên Tangmo bị lan truyền (Ảnh chụp màn hình) Theo Bộ luật Hình sự, hành động trên bị coi là phạm tội hình sự theo khoản 366/4. Mức phạt của tội trên là 3 tháng tù hoặc phạt tiền tối đa 5.000 baht, hoặc cả hai. Thân nhân của người quá cố cũng có thể khởi kiện theo mục 366/4 của Bộ luật Hình sự. Liên quan đến cái chết thương tâm và nhiều uẩn khúc của nữ diễn viên Tangmo Nida, tờ Sanook đưa tin lực lượng cứu hộ đã lặn xuống để tìm kiếm chân vịt của con tàu mà Tangmo cùng nhóm bạn sử dụng trước khi gặp nạn. Trước đó, sau khi nữ diễn viên bị rơi sông, chiếc chân vịt của con tàu đã mất tích "bí ẩn", những người trên tàu khai rằng chân vịt đã bị hư và bị rơi chìm xuống sông Chao Phraya.

Sau quá trình tìm kiếm, cảnh sát vừa qua đã tìm thấy chiếc chân vịt cách bến tàu khoảng 5m và vẫn nguyên trạng, không hư hỏng. Theo cảnh sát, đây là vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án. Mặt khác, luật sư Sitara Biabangkerd khẳng định vết thương trên chân của diễn viên Tangmo không phải do chân vịt của thuyền gây ra như mọi người bình luận. Theo luật sư, ngoài hai người là Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Hiso Po) và Paiboon Treekanchananan, sẽ có thêm người thứ ba bị kết tội sơ suất gây ra cái chết cho người khác.

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ Hành động nhận 21 tỷ đồng tiền bồi thường rồi chấp nhận tha thứ cho đối tượng đang bị tình nghi của mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida, hiện nhận về phản ứng vô cùng phẫn nộ từ nhiều ngôi sao, bạn bè và anh trai của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phat-tan-hinh-anh-chup-thi-the-nu-dien-vien-chiec-la-bay-bi-canh-cao-hanh-dong-gay-phan-no-doi-dien-voi-muc-phat-nao-453666.html