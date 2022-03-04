Mỗi ngày trôi qua từ cái chết của nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay", khán giả lại mỗi lúc thêm tức giận trước độ "máu lạnh" của người quản lý và cũng là người bạn thân của nữ diễn viên.

Liên quan đến cái chết đầy thương tâm của nữ diễn viên Thái Lan - Tangmo Nida, nhân vật hiện đang gây phẫn nộ và cũng là nhân vật khả nghi nhất trong mắt công chúng hiện tại chính là Kratik - quản lý của nữ diễn viên. Không chỉ là đồng nghiệp, cả hai còn là bạn bè vô cùng thân thiết ngoài đời thường, thế nhưng, từ ngày Tangmo qua đời, người quản lý này liên tục tỏ thái độ lạnh lùng, vô trách ơn, máu lạnh với người bạn của mình. Mới đây, một trong những người bạn thân của Tangmo - Anna bất ngờ bức xúc hé lộ về thái độ máu lạnh đỉnh điểm của Kratik sau cái chết của nữ diễn viên. Theo đó, trong lần gặp Kratik đầu tiên sau tai nạn tử vong của Tangmo, Anna cho biết người quản lý này đã rất tức giận trước cái chết của Tangmo và gọi cái chết của bạn là "gánh nặng" của mình.

Cụ thể, người quản nói lạnh lùng nói: "Tao thực sự tức giận khi Mo (Tangmo) chết và đẩy hết gánh nặng về phía tao". Chia sẻ này của Anna khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều người thực sự không hiểu vì lý do gì Kratik luôn bày tỏ thái độ chống đối, bực tức, không hề có chút thương xót nào với người bạn lâu năm. Trước đó, người quản lý này cũng vướng phải nhiều nghi vấn khi có thái độ vòng vo, bất đồng lời nói trước sau, bị phát hiện nhiều lần nói dối bất nhất trước cái chết của Tangmo như: bỏ về nhà ngủ ngay khi bạn rơi sống mất tích chưa được tìm thấy, từ chối trình diện cảnh sát, không báo cho mẹ ruột nữ diễn viên về vụ tai nạn, nói dối về việc không biết bơi, nghi vấn chỉnh sửa thời gian chụp hình trên thuyền, nhiều lần phát ngôn máu lạnh trên truyền hình trước cái chết của bạn...

Cũng chính thái độ giấu giếm, nói dối trước sau không đồng nhất của người quản lý này đã khiến mẹ ruột của Tangmo vô cùng tức giận và không chấp nhận lời xin lỗi của người này. Thuở còn sống, nữ diễn viên Tangmo được cho là rất yêu quý người quản lý của mình, không chỉ nhận gái con của người này làm con nuôi, cô còn cho bạn mặc chung đồ, ưu tiên công việc cho bạn, để người thụ hưởng tiền bảo hiểm là con gái của người quản lý... Vụ việc hiện vẫn còn nhiều uẩn khúc và đang chờ điều tra, làm rõ.

Từng khiến nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" đau khổ tự tử, hành động của chồng cũ ngày Valentine và ngày rơi sông tiết lộ con người thật? Gặp tai nạn thương tâm trên du thuyền, cuộc đời nữ diễn viên Tangmo khi còn sống cũng có vô vàn đau khổ, mới đây một chi tiết được hé lộ cho thấy mối quan hệ thực sự giữa Tangmo và chồng cũ.

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