Những hình ảnh vô cùng sốc được lan truyền trên MXH chụp lại cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida khi được vớt lên bờ, đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, mong sự tôn trọng dành cho người đã mất.

Cái chết bí ấn và còn nhiều điều uẩn khúc chưa được sáng tỏ của nữ diễn viên Chiếc Lá Bay hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Nhiều người dành sự quan tâm, mong công bằng cho cái chết của nữ diễn viên, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những người đang lợi dụng cái chết của Tangmo Nida để câu lượt tương tác, lượt like khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Đỉnh điểm là tối ngày 1/3, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cận mặt thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida thời điểm khi cô được vớt từ dưới sông lên. Những tấm hình trên xuất phát từ 1 vài tài khoản Instagram, sau đó lan dần sang Twitter, Tiktok và Facebook. Không chỉ có cư dân mạng Thái Lan, netizen Việt Nam cũng bắt đầu chia sẻ loạt hình ảnh dưới phần bình luận của các trang fanpage có lượng tương tác khủng.

Việc làm này hiện đang khiến cộng đồng mạng vô cùng, mong người đăng tải hãy tôn trọng người đã khuất. Nhiều người cũng vô cùng xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh này của nữ diễn viên quá cố. Tài khoản đăng tải hình ảnh thi thể của Tangmo Nida đang bị dân mạng chỉ trích dữ dội và bị ẩn nhiều bài đăng. Trong một bài phỏng vấn thực hiện ngày 28/2, người bạn thân Amena Pinit của nữ diễn viên có chia sẻ với báo giới rằng Tangmo Nida rất sợ mình xấu trước công chúng. Ước nguyện của cô chính là luôn xinh đẹp trong mắt mọi người, muốn các fan luôn lưu giữ hình ảnh mình tươi tắn và rạng rỡ nhất.

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 1/3, đại diện sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi cùng bên pháp y đã tổ chức họp báo công bố một phần từ kết quả điều tra ban đầu trong vụ tai nạn của nữ diễn viên. Theo đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do ngạt thở vì rơi xuống và sặc nước. Trong phổi và bụng nạn nhân có nước cùng lượng lớn bùn. Về phần vết thương lớn được tìm thấy trên đùi của nữ diễn viên được xác định ban đầu là do một vật nhọn gây ra. Theo ý kiến giới chuyên môn, vết thương này vẫn có thể xét nghiệm và điều tra được do chưa bị thối. Hiện, về nguyên nhân vì sao nạn nhân rơi xuống nước vẫn đang được điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-chup-can-thi-the-cua-nu-dien-vien-chiec-la-bay-bi-phat-tan-tran-lan-tren-mang-cdm-phan-no-dinh-diem-452984.html