Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm

Sao quốc tế 02/03/2022 08:55

Những hình ảnh vô cùng sốc được lan truyền trên MXH chụp lại cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida khi được vớt lên bờ, đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, mong sự tôn trọng dành cho người đã mất.

Cái chết bí ấn và còn nhiều điều uẩn khúc chưa được sáng tỏ của nữ diễn viên Chiếc Lá Bay hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Nhiều người dành sự quan tâm, mong công bằng cho cái chết của nữ diễn viên, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những người đang lợi dụng cái chết của Tangmo Nida để câu lượt tương tác, lượt like khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm - Ảnh 1

Đỉnh điểm là tối ngày 1/3, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cận mặt thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida thời điểm khi cô được vớt từ dưới sông lên. Những tấm hình trên xuất phát từ 1 vài tài khoản Instagram, sau đó lan dần sang Twitter, Tiktok và Facebook. Không chỉ có cư dân mạng Thái Lan, netizen Việt Nam cũng bắt đầu chia sẻ loạt hình ảnh dưới phần bình luận của các trang fanpage có lượng tương tác khủng. 

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm - Ảnh 2

Việc làm này hiện đang khiến cộng đồng mạng vô cùng, mong người đăng tải hãy tôn trọng người đã khuất. Nhiều người cũng vô cùng xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh này của nữ diễn viên quá cố. Tài khoản đăng tải hình ảnh thi thể của Tangmo Nida đang bị dân mạng chỉ trích dữ dội và bị ẩn nhiều bài đăng.

Trong một bài phỏng vấn thực hiện ngày 28/2, người bạn thân Amena Pinit của nữ diễn viên có chia sẻ với báo giới rằng Tangmo Nida rất sợ mình xấu trước công chúng. Ước nguyện của cô chính là luôn xinh đẹp trong mắt mọi người, muốn các fan luôn lưu giữ hình ảnh mình tươi tắn và rạng rỡ nhất.

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm - Ảnh 3

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 1/3, đại diện sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi cùng bên pháp y đã tổ chức họp báo công bố một phần từ kết quả điều tra ban đầu trong vụ tai nạn của nữ diễn viên. Theo đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do ngạt thở vì rơi xuống và sặc nước. Trong phổi và bụng nạn nhân có nước cùng lượng lớn bùn.

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm - Ảnh 4

Về phần vết thương lớn được tìm thấy trên đùi của nữ diễn viên được xác định ban đầu là do một vật nhọn gây ra. Theo ý kiến giới chuyên môn, vết thương này vẫn có thể xét nghiệm và điều tra được do chưa bị thối. Hiện, về nguyên nhân vì sao nạn nhân rơi xuống nước vẫn đang được điều tra. 

 

Cuối cùng có lời giải đáp về nguồn gốc 2 món đồ bí ẩn gửi cho mẹ diễn viên Chiếc Lá Bay: Liệu có liên quan đến nghi vấn sát hại?

Cuối cùng có lời giải đáp về nguồn gốc 2 món đồ bí ẩn gửi cho mẹ diễn viên Chiếc Lá Bay: Liệu có liên quan đến nghi vấn sát hại?

Sự hiện diện của 2 món đồ này khiến cho vụ án nữ diễn viên Tangmo Nida (đóng Chiếc Lá Bay) tử nạn càng thêm gay cấn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tangmo Nida nữ diễn viên chiếc lá bay hình ảnh thi thể diễn viên chiếc lá bay

TIN LIÊN QUAN

Cuối cùng có lời giải đáp về nguồn gốc 2 món đồ bí ẩn gửi cho mẹ diễn viên Chiếc Lá Bay: Liệu có liên quan đến nghi vấn sát hại?

Cuối cùng có lời giải đáp về nguồn gốc 2 món đồ bí ẩn gửi cho mẹ diễn viên Chiếc Lá Bay: Liệu có liên quan đến nghi vấn sát hại?

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng!

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng!

NÓNG: Cảnh sát mô phỏng hiện trường nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, cô bạn tiếp xúc cuối với nạn nhân phát ngôn gây phẫn nộ

NÓNG: Cảnh sát mô phỏng hiện trường nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, cô bạn tiếp xúc cuối với nạn nhân phát ngôn gây phẫn nộ

Lên truyền hình thanh minh, quản lý nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" bị MC "dằn mặt", mẹ ruột tố nói dối trắng trợn

Lên truyền hình thanh minh, quản lý nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" bị MC "dằn mặt", mẹ ruột tố nói dối trắng trợn

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", bằng chứng về loạt thái độ bất thường của nhóm bạn

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", bằng chứng về loạt thái độ bất thường của nhóm bạn

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào