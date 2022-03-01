Lên sóng truyền hình để giải thích diễn biến vào ngày nữ diễn viên Tangmo rơi từ du thuyền xuống sông tử vong, tuy nhiên, những câu chuyến được cho là có phần "vô lý" của người quản lý này khiến MC vô cùng bức xúc và chỉ trích thẳng thắn khiến người quản lý này bối rối.

Những ngày qua, vụ tai nạn rơi sông tử vong của nữ diễn viên Thái Lan Tangmo Pattaratida vẫn luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Dù nhóm bạn đi cùng du thuyền nhiều lần khẳng định nữ diễn viên rơi sông tử vong là do tai nạn trượt chân, thế nhưng, rất nhiều bằng chứng tố cáo những người bạn này đang nói dối đã được tung ra, khiến công chúng phải đặt nhiều nghi vấn liệu đây có phải là một vụ tai nạn bình thường. Mới đây, nhóm bạn 4 người có mặt trên du thuyền với nữ diễn viên đã được mời lên sóng truyền hình để một lần kể rõ chi tiết về vụ tai nạn ngày hôm đó. Buổi phát sóng được phát trực tiếp và thu hút lượng lớn công chúng theo dõi. Tại chương trình, người quản lý thậm chí còn mô tả chi tiết lúc nữ diễn viên đi vệ sinh ở đuôi tàu.

Theo đó, người quản lý cho biết Tangmo đã đứng ở phía dưới phần mỏ đỏ của đuôi tàu, sau đó 2 tay bám lấy chân của một người bạn tên San để giữ thăng bằng khi đi vệ sinh. Ngay khi nghe cách mô tả có phần vô lý của người quản lý, nam MC của chương trình dường như không còn giữ nổi bình tĩnh và lập tức chất vấn những người bạn này. Nam MC còn mang lên chương trình bộ bodysuit mà Tangmo đã mặc trong ngày hôm đó và nghi vấn nữ diễn viên không thể vừa lấy 2 tay ôm chân bạn vừa đi vệ sinh. Nam MC còn thẳng thắn "dằn mặt" những người này vì thấy có mùi giả dối: "Cô trả lời được, công chúng có thể sẽ hiểu. Cô trả lời không được, cô sẽ trở thành bị cáo trong mắt công chúng suốt đời".

Người quản lý và bạn bè của nữ diễn viên "câm lặng" trước những lời chỉ trích của nam MC. (Ảnh chụp màn hình) "Vấn đề quan trọng hơn cả tôi muốn nói ở đây là điều mấy người phải trả lời tôi cũng như công chúng rằng: 'Mấy người là bạn bè kiểu gì, khi mà bạn mất tích, mấy người lại bỏ mặc. Nếu như Tangmo còn sống, tôi tin rằng cô ấy sẽ không bỏ đi, cô ấy sẽ chờ mấy người'". Thái độ của nam MC chương trình sau đó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Về phía những người bạn, khi nghe nam MC chỉ trích, những người này có phần bối rối và khựng lại không nói tiếp được. Bên cạnh đó, bà Panida - mẹ nữ diễn viên cũng liên tục lên tiếng tố quản lý Kratik của con gái là 1 kẻ nói dối trắng trợn. Kể từ khi Tangmo tai nạn ngã xuống sông cho tới nay, người quản lý này vẫn không hề liên lạc với mẹ nữ diễn viên. Sáng ngày 28/2, trang Khaosod của Thái Lan cũng tung ra nhiều bằng chứng là thái độ kỳ lạ của nhóm bạn này trong ngày xảy ra vụ tai nạn. Theo đó, nhóm này có thái độ vô cùng bình thản, không hốt hoảng, thậm chí còn bỏ về ngủ trong khi nữ diễn viên đang mất tích trên sông chưa tìm thấy. Khi đội cứu hộ nhận được tin tới hiện trường cũng không thể làm gì trong suốt 1 tiếng đồng hồ vì nhóm bạn này liên tục "câu giờ" từ chối quay vào bờ để cung cấp thông tin. Những người bạn này cũng mỗi người chỉ một hướng khi được hỏi về vị trí Tangmo rớt xuống sông khiến nhiều người khó hiểu. Hiện tại, vụ tai nạn của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" vẫn đang trong quá trình thu thập bằng chứng cũng như điều tra.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", bằng chứng về loạt thái độ bất thường của nhóm bạn Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida mới đây đã được tung ra, bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan cũng đưa tin về nhiều bằng chứng cho thấy, nhóm bạn đi cùng trên du thuyền với nữ diễn viên có rất nhiều hành động bất thường.

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