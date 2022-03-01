Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng!

Sao quốc tế 01/03/2022 15:29

Cuộc đời đã quá phũ phàng với nữ minh tinh ''Chiếc Lá Cuốn Bay''

Vài ngày nay sự việc minh tinh Thái LanTangmo Nida nữ diễn viên chính trong bộ phim đình đám một thời ''Chiếc lá cuốn bay'' phải từ giã cõi đời khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng! - Ảnh 1

Chẳng có phép màu nào xảy đến với cô gái ấy, đã vậy theo điều tra việc Tangmo Nida tử nạn không phải là một tai nạn mà có rất nhiều điều uẩn khúc phía sau.

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng! - Ảnh 2

Tangmo nổi tiếng xứ chùa vàng bằng tài năng, sự tự tin, phong thái quyến rũ và táo bạo. 

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng! - Ảnh 3

Hát hay diễn giỏi, sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời lại quá phũ phàng với cô gái ấy. Hôn nhân đổ vỡ, nữ minh tinh lâm vào trầm cảm phải tạm ngưng sự nghiệp để ổn định cuộc sống và tinh thần.

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng! - Ảnh 4

Thế nhưng giờ đây thì sao số phận vận trêu đùa Tangmo đến khi phải ra đi mãi mãi thì cũng là ở trong dòng nước lạnh lẽo. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với người con gái ấy rồi. Mong rằng ở thế giới bên kia Tangmo sẽ được thản nhiên!

Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng! - Ảnh 5

 

NÓNG: Cảnh sát mô phỏng hiện trường nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, cô bạn tiếp xúc cuối với nạn nhân phát ngôn gây phẫn nộ

NÓNG: Cảnh sát mô phỏng hiện trường nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, cô bạn tiếp xúc cuối với nạn nhân phát ngôn gây phẫn nộ

Chưa hết, sau khi tái hiện lại cảnh xảy ra vụ tai nạn, cô bạn thân của nữ diễn viên Chiếc Lá Bay - Tangmo Nida - còn vội vàng chạy vào xe và rời đi nhanh chóng.

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Từ khóa:   minh tinh Thái Lan Tangmo Nida diễn viên Tangmo Nida

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