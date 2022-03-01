Xót xa nhìn lại những hình ảnh rạng ngời của minh tinh ''Chiếc lá cuốn bay'': Tài năng, nghị lực nhưng cuộc đời lại quá phũ phàng!

Vài ngày nay sự việc minh tinh Thái Lan - Tangmo Nida nữ diễn viên chính trong bộ phim đình đám một thời ''Chiếc lá cuốn bay'' phải từ giã cõi đời khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Chẳng có phép màu nào xảy đến với cô gái ấy, đã vậy theo điều tra việc Tangmo Nida tử nạn không phải là một tai nạn mà có rất nhiều điều uẩn khúc phía sau.