Phát hoảng với diện mạo 'ông chú' của Chung Hán Lương, thân hình phát phì, gương mặt cứng đờ như tượng sáp

Sao quốc tế 01/03/2022 14:04

Lần xuất hiện gần đây nhất của Chung Hán Lương đã khiến người hâm mộ một phen "hú vía" và ngỡ ngàng khi soái ca năm nào nay đã vô cùng "tàn tạ" với thân hình phì nhiêu cùng gương mặt đơ cứng khó nhận ra.

Theo bài viết trên trang Sohu, Chung Hán Lương vừa qua có tham gia vào một chương trình về trượt tuyết, nam tài tử giao lưu với các MC và khách mời khác vô cùng tự nhiên, hài hước. Khi được một người khen về vẻ đẹp trai, anh còn đáp lại vô cùng "thẳng": "Anh cũng biết nhìn người đó chứ".

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Gương mặt sung vù, đơ cứng của Chung Hán Lương khi xuát hiện trên show

Tuy vậy, sự thật lại trái ngược với lời khen mà nam nghệ sĩ nhận được khi mà lần này anh xuất hiện lại mang một vẻ ngoài khá khác lạ. Cụ thể, nhiều khán giả nhận xét rằng Chung Hán Lương đã lên cân khá nhiều, gương mặt tròn vành, đơ cứng cùng làn da khá bóng dầu và nếp nhăn dưới đuôi mắt xuất hiện khá nhiều và rõ nét. Những hình ảnh này khác hoàn toàn so với các bức hình mà ê-kíp của nam ca sĩ đăng tải lên MXH trước đó.

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Hình ảnh mà studio của Chung Hán Lương đăng tải

Vì diện mạo khác thường của mình, Chung Hán Lương bị nhiều netizen đặt nghi vấn về việc can thiệp đến dao kéo để nâng tầm nhan sắc nên mới gây ra tác dụng phụ là mặt bị cứng đờ. tuy vậy, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực anh, họ cho rằng Chung Hán Lương hiện tại đã 48 tuổi thì dĩ nhiên chuyện bị lão hóa là dĩ nhiên.

Ảnh: Internet

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