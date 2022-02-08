'Tình mới' của Chung Hán Lương được 5 trợ lý 'hộ tống' khi đi quay phim

Sao quốc tế 08/02/2022 15:27

Mới đây, Viên Băng Nghiên bị soi cảnh có cả đoàn người chăm sóc khi quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

Chung Hán LươngViên Băng Nghiên hiện vẫn đang bận rộn ghi hình cho phim cổ trang "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan". Mới đây, Viên Băng Nghiên bị soi cảnh có cả đoàn người chăm sóc khi quay bộ phim này. Cụ thể, trong lúc tạm nghỉ chờ cảnh quay kế tiếp, Viên Băng Nghiên được đám đông vây quanh với ít nhất 5 nhân viên trong tổ công tác. Người thì giúp Viên Băng Nghiên cầm kịch bản, người khác giúp sửa trang phục, chỉnh lại tóc và lớp trang điểm. Mọi thứ diễn ra khá chuyên nghiệp.

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Có cả đoàn người hỗ trợ Viên Băng Nghiên ở trường quay - Ảnh: Internet

Thực tế, các ngôi sao khi đi quay cũng có rất nhiều nhân viên trợ giúp, và nữ diễn viên không phải là người duy nhất dắt cả đoàn người đi đến phim trường cùng. Việc có nhiều trợ lý sẽ giúp cho các ngôi sao làm việc nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, cô nàng còn được chú ý với tạo hình khá nữ tính, dịu dàng. Viên Băng Nghiên mặc váy vàng, cài hoa trắng lên tóc và nở nụ cười ngọt ngào. So với thời đóng "Lưu ly mỹ nhân sát", nhan sắc của cô nàng đã thăng hạng đáng kể. Từ cách trang điểm, làm tóc cho đến phục trang đều ra dáng cổ trang và đẹp mắt hơn.

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Tạo hình gây chú ý của Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Bộ phim "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Băng Nghiên thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa.

Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ.

'Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan' của Chung Hán Lương - Viên Băng Nghiên tung poster gây bão mạng

'Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan' của Chung Hán Lương - Viên Băng Nghiên tung poster gây bão mạng

Tạo hình của "ông chú" Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên được nhận xét đẹp mắt, chỉn chu. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ của phim gây chú ý không kém với hai cái tên Vương Diễm - Trần Tử Hàm.

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